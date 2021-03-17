نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في تصاريح إفطار صائم في مكة المكرمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في تصاريح إفطار صائم في مكة، توقفت مكة المكرمة العام الماضي عن حملة إفطار صائم بسبب الظروف العالمية وانتشار الوباء العالمي فيروس كورونا، ولكنها تعود هذا العام في شهر رمضان من جديد بحملة إفطار صائم وتبدء في استقبال طلبات الراغبين في الاشتراك في حملة إفطار صائم.

إفطار صائم في مكة المكرمة

اعتادت مكة المكرمة في إطلاق حملة إفطار صائم للأسر المحتاجة أو لمن يتواجدون في الحرم المكي الشريف في أوقات الحج، ولكن مع الظروف الصعبة العام الماضي وانتشار الفيروس الذي أثر على العديد من المجالات والأنشطة في جميع بلدان العالم المختلفة، فقد تقرر التوقف عن تلك الخدمة كما ومنع الحج والعمرة في مكة المكرمة خوفًا على الزائرين من العدوى والمرض، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم كان ذلك الإغلاق على الرغم من أنه سبب حزنًا كبيرًا لجميع المسلمين، ولكن هذا العام هناك مبشرات عن عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد حيث تم فتح باب استقبال تصاريح إفطار صائم في مكة المكرمة بالحرم المكي الشريف.

التسجيل في خدمة إفطار صائم في مكة

وبعد إعلان مكة المكرمة عن عودتها لخدمة إفطار صائم، تعلن عن فتح التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم والمساعدة في تلك الخدمة، حيث تم تحديد مجموعة معينة من السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات الأسر وكذلك الأطعمة والأغذية المناسبة للزائرين في الحرم المكي.

وأعلنت لجنة السقاية والرفادة المسئولة عن ذلك أن تصاريح إفطار صائم سيتم إعطائها بداخل المسجد الحرام، وذلك وفقًا للأعداد المحددة والمسموح بها فقط من الهيئات المختصة، حيث أن العودة لا تعني أنه لن يكون هناك التزام وستكون الأمور مثل سابق عهدها، بل العكس من ذلك هناك الكثير من القوانين الموضوعة لحماية الزائرين من وزارة الصحة.