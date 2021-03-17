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عمر شويل - جدة كيف اطلع بطاقة صراف الراجحي عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية بسهولة وفي أسرع وقت مُمكن دون الحاجة للذهاب لأحد فروعه، حيث يُعتبر مصرف الراجحي أحد المصارف المعروفة في المملكة العربية السعودية التي يُقدم الكثير من الخدمات المتنوعة التي يفتقدها الكثير من المصارف الأخرى، لذا سوف نوضح المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع تابعونا.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي

يرغب عملاء بنك الراجحي في استخراج بطاقة خاصة بهم لكي توفر عليهم الوقت والجهد، لذا سوف نوضح لكم عدة طرق للحصول على بطاقة صراف الراجحي عن طريق ما يلي:

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي جديدة

يُمكنك الحصول على بطاقة جديد من قبل صراف الراجحي عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي .

بعد ذلك يتم اختيار الحسابات وبعدها بطاقات الائتمانية وبطاقات مدى.

أنقر على البطاقات الائتمانية ثم أختر تقدم بطلبك الآن.

بعدها قم بكتابة جميع البيانات الخاصة وأنقر على خانة إرسال.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجهاز

يُمكنك أيضاً استخراج بطاقة الراجحي عن طريق ما يلي:

الانتقال إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية ثم قم بطباعة البطاقة.

بعد ذلك قم باختيار طباعة بطاقة الراجحي مدى ثم يتم كتابة رقم حساب الراجحي.

النقر على خيار التأكد ثم قم بكتابة رقم الهوية ورمز التأكيد.

وبعدها أكد ببصمتك ثم سوف تستلم البطاقة الجديدة.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي عن طريق النت

يتساءل الكثيرون من عملاء مصرف الراجحي عن طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي عن طريق الموقع الرسمي عبر شبكة الإنترنت، وبعدها سوف يتم نقلك إلى صفحة طلب المنتجات وبعدها قم بكتابة جميع البيانات في الخانات الشاغرة بدقة كاملة، ثم أنقر على إرسال الطلب وانتظر حتى يتم إصدار البطاقة وسوف تحصل على البطاقة التي تحتاجها لكي تمكنك من الحصول على الخدمة المطلوبة.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان كيف اطلع بطاقة صراف الراجحي وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص الموضوع بالتفصيل ونود أن يكون نال إعجابكم.