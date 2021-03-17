التعليم بالسعودية تحديد آلية الاختبارات النهائية وتعديل أوقات الدوام بالدراسة في شهر رمضان 1442

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عمر شويل - جدة التعليم بالسعودية يمشي في خطة التعليم فيما هو في مصلحة الطلاب، حيث أن التعليم الرقمي بالمملكة أصبح في غاية تطويره، ولأن الاختبارات الالكترونية على المنصات أصبحت لها مميزاتها ونمطها الخاص بها، وكذلك تختلف اختلافاً جذرياً عن الامتحان الورقي والحضوري في المدارس، وبرغم ذلك الكثير يطالب بالامتحان حضورياً لمنع الغش، ولذلك تقوم وزارة التعليم السعودية بجهودها العظيمة في التعليم عن بعد في تحسين الاختبارات الالكترونية للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية على المنصات الرقمية.

التعليم بالسعودية وتحديد آلية الاختبارات النهائية بالعام الدراسي 1442

التعليم بالسعودية قريباً سيتم تحديد آلية الاختبارات النهائية للطلاب، حيث أنه لم يتبقى إلا سوى أيام قليلة ونكون في شهر رمضان الكريم، وبعد أجازة عيد الفطر المبارك يتم الدخول على الاختبارات النهائية كما حددتها وزارة التعليم السعودية في شهر شوال لعام 1442، وماتردد من تقديم الاختبارات النهائية بالفصل الثاني بالسعودية هو مجرد كلام حتى الآن ليس له اثبات أو دليل من الصحة، حيث أنه لم يحدث أي تغيير في الجدول الذي قررته الوزارة ونُشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الرسمي.

ومن المتوقع أن يكون الاختبارات في مستوى الطالب على المنصات الالكترونية، ومن المتوقع أيضاً مراعاة وقت الاجابات للطلاب في الاختبارات النهائية المحددة على منصة مدرستي، حيي يعتبر التحصيل النهائي هو بمثابة طفرة أخيرة للتعليم عن بعد لحين انتهاء الوباء المنتشر، لأنه ربما يتغير نظام التعليم بشكل كامل بعد أن تعود الحياة إلى طبيعتها، ولا أحد ينكر ايجابيات التعليم عن بعد وما أداه من عملية استمرار التعليم بالسعودية، والحفاظ على صحة الطلاب والطالبات بدون انقطاع التعليم عنهم، وكما أنه شارك كلاً من أولياء الأمور والطلاب في هذه الرحلة التعليمية التي تبدأ بتطويرات الوزارة لها ومجهود منسوبي التعليم وتنتهي بوصول المعلومة للطالب.

التعليم السعودي عن بعد وتعديل أوقات الدوام بشهر رمضان بالعام الدراسي 1442

أوقات الدوام في شهر رمضان كما هو معروف أحياناً تتغير بالمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع تعديل أوقات الدوام في شهر رمضان للطلاب من خلال وزارة التعليم بالسعودية، ونظراً لكثرة الضغوط على أولياء الأمور والطالبات في هذا الشهر، حيث أن وضع منصة مدرستي صعب وخاصةً على المعلمات التي لديهم أبناء، وأيضاً منصة المعلمات للشرح ودوامهم، وكذلك وقت إعداد الفطور ولذلك يصعب التنسيق بين أوقات الدوام هذه، ولذلك احتمال كبير تغيير أوقات الدوام بشهر رمضان قريباً، نظراً لهذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي فيها مصلحة الطالبات والمعلمات لأنهم أكثر عرضة للتأثر بهذا الدوام في رمضان، تابعوا معنا تعديل أوقات الدوام بشهر رمضان مع تحديد آلية الاختبارات النهائية قريباً لعام 1442 فور الإعلان عنها.