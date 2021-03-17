رقم دومينوز بيتزا الموحد في السعودية

تعد مطاعم دومينوز بالمملكة العربية السعودية أحد أشهر المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة في جميع أنحاء المملكة حيث تمتلك الشركة فروع كثيرة في مناطق مختلفة في المملكة ويحرص المطعم على إتمام الوجبات في أسرع وقت والأطباق التي يقدمها المطعم أطباق البيتزا والمعكرونة ووجبات الدجاج المشوي والحلويات والمشروبات اللذيذة لذلك فالجميع يبحث عن الرقم الموحد الخاص بمطعم دومينوز بيتزا حيث وضع المطعم رقم موحد خاص بها يمكنك التواصل وطلب الأوردر الخاص بك بسهولة.

منيو مطعم دومينوز بيتزا السعودية

يعد مطعم دومينوز بيتزا من أهم المطاعم الموجودة في العالم حيث يمتلك المطعم أكثر من 12000 فرع في جميع بلدان العالم ويقدم وجبات يومية تتخطى المليون ونصف المليون وجبة يومياً لذلك فإن المطعم يعد أكثر مطاعم البيتزا شهرة على مستوى العالم لأنه من المطاعم الشهيرة التي تقدم البيتزا، ويأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد سلسلة مطاعم بيتزا هت ويرجع تأسيس هذا المطعم من ستينات القرن الماضي حيث تم تأسيس أول فرع للمطعم في ولاية ميتشيغان الأمريكية ويحرص المطعم دائماً على تقديم أشهى المأكولات والاطباق وترجع شهرته الكبيرة في أطباق البيتزا بتشكيلات متنوعة لذلك فالمطعم وجهة مميزة لمحبي البيتزا وأطباق الدجاج واللحوم والخضروات وجميع الصلصات المختلفة لذلك؛ فجميع محبي أطباق البيتزا على مستوى العالم والسعودية يمكنهم الحصول على طبقهم المفضل من مطعم دومينوز بيتزا الشهير.

رقم دومينوز بيتزا الموحد بالسعودية

وضعت سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا بالسعودية رقم موحد خاص بها حتى تسهل على الزبائن الحصول على وجباتهم في أقصى سرعة وبدون مجهود مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتعقيم المستمر للعاملين والمطعم فإذا كنت تريد الطلب من فروع دومينوز بالسعودية قم بالاتصال على رقم 920012345 ويمكنك أيضًا الدفع إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمطعم.