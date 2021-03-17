نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الاختبارت النهائية 1442 تعرف على موعد اجراء الاختبارت النهائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية على موعد إجراء الاختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442، ويريد الطلاب وأولياء الأمور تقديم الاختبارت النهائية عبر تدشين هاشتاج #تقديم_الاختبارت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر معبرين عن رغبتهم في تقديم الاختبارت النهائية 1442.

موعد الاختبارت النهائية

وقد تحدثنا في مقال سابق عن الخطة الزمنية الرسمية عن موعد الاختبارات النهائية بالفصل الدراسي، والذي يمكنك الوصول له خلال الرابط موعد الاختبارات النهائية 1442، ووفقا للخطة فإنه من المقرر حتى الآن أن تستمر العملية التعليمية بالمملكة أثناء شهر رمضان المبارك، على أن يتم عقد الاختبارت النهائية للعام الدراسي 1441-1442 بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

مطالبات أولياء الأمور والطلاب بتقديم الاختبارات قبل رمضان

ويطالب الطلاب وأولياء الأمور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر” بتقديم الاختبارت النهائية لعام 1442 على أن يتم عقدها قبل شهر رمضان المبارك وأن تنتهي قبل شهر رمضان في هاشتاج #تقديم_الاختبارت.

تقديم الاختبارات النهائية

ولم يصدر حتى الآن أي قرار ملكي من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولم يصدر أي قرار من السيد وزير التعليم السعودي بخصوص تقديم الاختبارت النهائية 1442 حتى اللحظة، أي أن الاختبارت حتى الآن في موعدها الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وإذا تم صدور أي قرار سنوافيكم به في الحال في موقع ثقفني.

توقعاتنا بالنسبة لتقديم الاختبارت النهائية

ونتوقع أن يتم صدور قرار قاطعا خلال الأيام القادمة بخصوص تقديم الاختبارات النهائية 1442 من عدمها، كما سنتعرف خلال الأيام القادمة من المصادر الرسمية الموثوقة عن الآلية التي ستتم بها الاختبارت سواء عن بعد أو في المدراس، فترقبوا معنا في موقع ثقفني بخصوص هذا الموضوع، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.