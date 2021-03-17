التسجيل في نظام نور برقم الهوية للتعرف على نتائج الطلاب

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التسجيل في نظام نور برقم الهوية، نظام نور التعليمي النظام المتعمد لاستكمال مرحلة تعليم طلاب المملكة العربية السعودية عن بعد وذلك بعد التوقف عن الدراسة في المدارس والصفوف الدراسية، كما أن النظام لا يساعد فقط الطلاب المسجلين به ولكنه يساعد المعلمين ومديري المدارس وجميع طاقم التعليم وكذلك أولياء الأمور، حيث يسمح من خلال نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين أو متابعة سير خطة التعليم أو التعرف على نتائج اختبارات الطلاب، وكل ذلك وأكثر من خدمات نظام نور التعليمي ويمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في نظام نور.
التسجيل في منصة نور التعليمية
نظام نور التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم في السعودية يقدم العديد من المزايا والخدمات لكل فرد مسجل به، كما أنه يتمتع بقاعدة بيانات كبيرة تشمل العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة بمستوى راقي، ويتم التسجيل في نظام نور باتباع الطريقة التالية:
- فتح الرابط الرسمي الخاص بموقع نور التعليمي الإلكتروني.
- تظهر صفحة تسجيل الدخول في المنصة تكتب البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل مثل كلمة السر واسم المستخدم وكذلك رمز التحقق من أنك لست روبوت.
- بعد تسجيل البيانات يتم التوجه لزر تسجيل الدخول.
- وبذلك يتم تسجيلك بشكل فوري في منصة نور.
التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية
ويوفر نظام نور طريقة أخرى التسجيل في المنصة من خلال استخدام رقم الهوية سواء كان الطالب أو لولي الأمر أو للمعلم، حتى يمكن متابعة مستوى الطالب أو التعرف على نتائج اختبارات الطلاب على نظام نور، وتتبع الطريقة التالية للتسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية:
- يتم فتح رابط منصة نور الإلكتروني.
- نجد صفحة تسجيل البيانات للدخول في منصة نور مثل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- تسجل البيانات المطلوبة كما هي حتى يتم التسجيل في نظام نور بسهولة ليمكن التعرف على الخدمات المقدمة من نظام نور منها استعراض نتائج الطلاب في الاختبارات.
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