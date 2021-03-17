نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف ساند 2021 شعبان/ابريل تابع شروط راتب التعطل عن العمل ورقم ساند للاتصال في المقال التالي
نتابع معكم تفاصيل موعد صرف ساند للمستحقين المستوفين شروط ساند التعطل عن العمل 1442، فما هي إلا ايام قليلة حتي يتم صرف ساند للرجال والنساء المتعطلين والمتعطلات عن العمل في المملكة العربية السعودية، وقد تم انشاء نظام ساند في السعودية منذ مدة ليست ببعيدة للحماية من التعطل ضد العمل ولضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، تابعونا للمزيد حول صرف تعويض شهري من ساند وأيضا شروط استحقاق ساند للرجال والنساء 1442.
موعد صرف ساند 1442
- موعد صرف ساند شعبان/ابريل: 19-8-1442 الموافق 1-4-2021
- موعد صرف ساند رمضان/مايو: 20-9-1442 الموافق 2-5-2021
- موعد صرف ساند شوال/يونيو: 20-10-1442 الموافق 1-6-2021
نظام ساند
شروط ساند التعطل عن العمل
حتي يتمكن الرجال والنساء من التسجيل في نظام ساند يجب عليهم أن يكونوا مستوفي شروط ساند التعطل عن العمل الجديدة 1442، والجدير بالذكر أنه من يقوم بالتسجيل في نظام ساند عليه أن يلتحق بالتدريب والتأهيل المناسبين له من اجل الحصول علي عمل مناسب في اقرب وقت، وقد جاءت شروط استحقاق ساند كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من اب وام سعوديين
- ألا يتجاوز سن المتقدم 60 عام
- يجب أن تنطبق علي المتقدم المادة 14 من قانون العمل، والتي تنص علي وجوب تجاوز المدة القانونية في العمل السابق
- أن يكون المتقدم قادر جسديا علي العمل
- ألا يكون للمتقدم أي مصدر دخل آخر
- أن يلتزم المتقدم بالتدريبات والتأهيلات المقدمة من النظام
- يجب أن يكون قد ترك عمله السابق بسبب ظروف خارجة عن إرادته وليس بسببه
- ألا يكون مفصولا عن العمل بسبب شخصي
- ألا يكون ترك العمل بإرادته التامة دون اي ضغوطات من جهة العمل السابقة
رقم ساند للاتصال
يبحث العديد من مستحقي دعم ساند عن رقم ساند للاتصال وجاء الرقم المجاني 3344 124 800 للمستحقين في السعودية.
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