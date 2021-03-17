أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة رقمية بمسمي هوية مقيم عبر منصة أبشر بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات ، وقد أصبح من الممكن الاطلاع علي هوية الفرد من خلال نسخة إلكترونية، ومع مجرد الاحتفاظ بنسخة علي هاتفك تصبح بلا حاجة للاتصال بالإنترنت لتحميل الهوية بعد قيامك بتفعيل هوية مقيم بالمملكة عبر التطبيق، وقد تم التنسيق مع أجهزة الدولة لإتاحة التعامل بهذه النسخة الإلكترونية مع أي جهة أمنية دون الحاجة للنسخة المطبوعة، وهذا في ظل التحول الرقمي الذي تتجه له المملكة مع رؤية 2030 وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا للحد من التعامل بالمواد الملموسة بالأيدي، وهذا يعزز من تطوير العقليات للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي في التعامل مع الوافد والاستعلام عن هوية مقيم بالمملكة، وهذه الخدمة متاحة فقط لكل من هو مقيم بالمملكة من دون السعوديين.

المميزات التي يحصل عليها المقيم من هذه الخدمة:

يحصل المقيم بالمملكة من خلال تفعيل هوية مقيم عبر التطبيق علي ميزة تسهيل التعاملات مع الجهات الأمنية والحكومية عبر سحب الكود الرقمي الموجود علي النسخة QR code والاستعلام عن صلاحية هوية المقيم والاستعلام عن وافد من خلال خدمات الجوازات عبر أبشر للمواطن ووفق لتصريحات النقيب ناصر العتيبي بالمديرية العامة للجوازات، إذ كانت طباعة النسخة اليدوية تأخذ وقتاً وتحتاج إلي التوجه لمقر استلام الهوية المطبوعة ومدة عمل رسمية لتنفيذ الطباعة وتسليمها للمقيم أو من يكفله.

الخطوات المتبعة لتفعيل هوية مقيم بالمملكة كما يلي

من خلال الهاتف الجوال نقوم بتحميل تطبيق أبشر أفراد من متجر التطبيقات. تسجيل بيانات الدخول أو مستخدم جديد وتفعيل الحساب للمتابعة. الدخول لمبوب خدماتي من التطبيق. اختيار تحميل الهوية الرقمية من المبوب. الضغط علي تحميل هوية مقيم من نفس الصفحة.

كما يمكن الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالمملكة عبر خطوات:

تسجيل الدخول عبر التطبيق أبشر.

إدخال رمز التحقق بالصفحة.

يظهر لك بعدها مدة صلاحية تلك الإقامة.

في حال استخدام رقم الحدود فيمكن إدخاله بدلا من رقم الهوية.

ولكي تتمكن من مطابقة الخطوات السالف شرحها مع التنفيذ الحقيقي يمكنك مشاهدة فيديو توضيحي لشرح كيفية تفعيل هوية مقيم بالمملكة