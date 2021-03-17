نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات هاتف مصرف الراجحي في المقال التالي

مصرف الراجحي هو واحد من أكثر بنوك المملكة العربية السعودية شهرته بسبب خدماته الميسرة التي يقدمها لعملائه، يتيح خدمة هاتف الراجحي المصرفي من خلال رقمه الموحد ويمكن عملائه من إجراء العديد من الخدمات المصرفية الخاصة دون جهد أو عناء وفي أقل وقت ومكان داخل او خارج المملكة، يمكن للعملاء الجدد الغير مسجلين الاستفادة من خدمات هاتف الراجحي من خلال التسجيل في خدمة هاتف الراجحي، وللعملاء الراغبين في إعادة التسجيل مرة أخرى. هواتف بنك الراجحي الموحدة المجانية. رقم بنك الراجحي المجاني للعملاء الجدد ٨٠٠١٢٤١٢٢٢.

رقم بنك الراجحي المجاني لعملائه ٨٠٠١٢٤٨٨٨٠.

رقم الهاتف الموحد الجديد (٩٢٠٠٠٣٣٤٤)٩٦٦+. خدمات الهاتف المصرفي الراجحي يقدم الدعم والمشورة لعملائه.

يمكنك التواصل المباشر مع خدمة العملاء.

الخدمة متاحة ٢٤ ساع باليوم بدون انقطاع.

يمكن اجراء الخدمات من خلال الجوال او الهاتف الثابت.

إنجاز الخدمات المصرفية الخاصه بك من داخل او من خارج المملكة.

إمكانية تسديد الفواتير العامة مثل الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.

شراء بطاقات ADSL، وبطاقات أسعار الأسهم.

يمكنك شراء بطاقات الاتصالات او الجوال مثل سوا و لنا.

الاطلاع على كشوف البطاقات الإئتمانية وتسديد المبالغ المستحقة.

تفعيل وإلغاء بطاقات الإئتمانية وإصدار الجديد منها.

الاستعلام عن أقساط تمويلك وتسديدها أيضا.

التحويل إلى حسابات بنوك المملكة او خارج المملكة.

الاطلاع على تفاصيل حسابك المصرفي. خطوات لتفعيل المستفيد عبر الهاتف بالاتصال على ٩٢٠٠٠٣٣٤٤ باستخدام جوالك الخاص المسجل مسبقا لدى المصرف. قم بتسجيل الدخول لحسابك المصرفي باستخدام رقم العميل ورقم السري. اختر رقم ٢ لسداد الفواتير ولخدمة التحويل. اختر رقم ٤ للتفعيل للمستفيدين. اختر رقم ١ للحوالات. اختر الحساب المراد تفعيله. ادخل كلمة السر المؤقتة التي يقوم المصرف بإرسالها لرقم جوالك المسجل لدى المصرف. الوسوم عمر شويل - جدة خدمات هاتف مصرف الراجحي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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