طريقة تفعيل بطاقة فيزا مصرف الراجحي و مميزاتها 2021

طريقة تفعيل فيزا الراجحي طريقة بسيطة ليس بها أي صعوبات، حيث يقوم مصرف الراجحي بتوفير الكثير من الخدمات من أجل العملاء ومن ضمنهم فيزا الراجحي التي يستخدمها كثير من العملاء، هي عبارة عن بطاقة سوق بها العديد من الخصائص والمميزات التى تتيح للعملاء استخدامها ف السوق وأثناء الشراء ،ويقوم بنك الراجحي بتوفير هذه الفيزا دون شروط معقدة وبطرقة أسهل وأسرع إلي جانب استلامها في نفس ذات اليوم وتفعيلها، ومن خلال ذلك المقال سنتعرف على خطوات تفعيل فيزا مصرف الراجحي ومميزاتها.

خطوات تفعيل فيزا مصرف الراجحي 2021

في البداية بعد أن يستلم العميل بطاقة الفيزا من مصرف الراجحي عليه أن ينتظر لمدة 24 ساعة لكى يتم تفعيلها . ثم يقوم العميل صاحب البطاقة بالاتصال بالرقم الخاص بمصرف الراجحي وهو 8001248880 / +966114603333. وأثناء الاتصال يقوم العميل بالضغط على رقم 3 وذلك لكى يتم لتحويله إلي القسم الخاص بالبطاقات الائتمانية لكى يتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء الخاصة بمصرف الراجحي ويوضح العميل طلبه في تفعيل الفيزا الخاص به. وخلال تحدث إلي خدمة العملاء سوف يطلب منه الإفصاح عن الأربعة أرقام الأخيرة الخاصة ببطاقة الهوية الشخصية، من أجل الخصوصية والتأكد والسلامة. يقوم العميل بشحن الفيزا بمبلغ 100 ريال سعودي كحد اقصي. وأخيرا تصبح الفيزا جاهزة للاستخدام في التسوق والشراء .

مميزات بطاقة فيزا مصرف الراجحي السعودي 2021

لتفعيل فيزا بنك الراجحي هنا عدة خطوات يجب إتباعها لكى يتم تفعيلها بسهولة وبشكل صحيح وهى:

يستطيع العميل الحصول على هذه الفيزا من خلال الإنترنت، بواسطة خدمة مباشر للأفراد والحصول عليها بواسطة وسيلة نقل. تتيح لكل حامليها العديد من الخصومات في عدة أماكن. يمكن استخدام بطاقة فيزا الراجحي في إرسال واستقبال المال من خلال خدمة الباي بال. وعند استلام بطاقة فيزا الراجحي يتم شحنها بسهولة بريال واحد فقط، ثم يقوم بعدها بشحنها بالمبلغ الذي يريده العميل. لا تقوم بأي خصومات عند الشراء بعملة مختلفة. يمكن للعميل طلب بطاقة فيزا بنك الراجحي واستلامها في نفس اليوم.

تمتاز الفيزا الخاصة بمصرف الراجحي بالكثير من المميزات التي تجعلها الأفضل لدى العملاء، ومن هذه المميزات: