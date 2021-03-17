نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان 1442 وطريقة الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان 1442 ، منذ أشهر قليلة وقد أقدم الآلاف من السعوديين علي طلب صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتي تعود بالتبعية علي دخولهم والاستفادة منها في الاستثمارات البسيطة التي تعينهم علي حوائج الدنيا، هذا وقد صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن نسبة 90% ممن قدموا علي طلب صرف المقطوعة سوف يتم الموافقة عليها وصرفها بالميعاد المحدد لها، وذلك تنفيذًا لأوامر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

المساعدة المقطوعة بالضمان الاجتماعي في رمضان 1442

وجرت العادة بالمملكة عن صرف مثل هذه المنح والهبات التي أقرتها سياسة الدولة من اجل رفع مستوي المواطنين محدودي الدخل، وممن تنطبق عليهم الشروط مثل الأرامل واليتامى والمطلقات والأسر الفقيرة عمومًا.

ويتم صرف المبالغ النقدية علي بداية دخول شهر رمضان من ضمن العمل الخدمي والتطوعي من جانب مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه أن يعمل علي التوازن المجتمعي داخل وبين طبقات الدولة والذي بدورة ينعكس علي الحالة العامة للملكة وتؤدي بالنهاية إلي انخفاض مستوي الفقر ورفع مستوي محدودي الدخل.

الشروط اللازمة للحصول علي مقطوعة الضمان

ومنذ تولية حقيبة وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية الوزير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز الراجحي فقد عمل علي توعية الموظفين بالديوان الحكومي أولًا والذين هم يقومون بالتعامل علي فرز وتنقية الطلبات المقدمة من الأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض داخل المملكة وبالتالي عليهم المسئولية الكبرى في اختيار الأشخاص المستحقين عن غيرهم، وتأتي هذه الخطوة في بداية الشهر الفضيل شهر رمضان ويكون التقديم من خلال المنصات الاجتماعية بالدولة مثل منصة أبشر الإلكترونية والتي أطلقتها الوزارة من أجل تسهيل المهام علي الأفراد داخل المملكة، وتأتي الشروط اللازمة لتقديم كما هو التالي:

أولًا أن يكون الشخص الطالب للمقطوعة سعودي الجنسية ومقيم علي أرض المملكة.

ويجب أن يتجاوز سنه الـ 35 عام من تاريخ التقديم.

ويكون أعزب وراتبة بحدود الـ 3 آلاف ريال سعودي.

أما إذا كان متزوجًا فيجب ألا يتجاوز راتبة الـ 8500 ريال سعودي.

وبالنهاية لا يكون لدية أية سجلات تجارية بأي أعمال أخري.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

بمجرد إعطاء الإذن من جانب الوزير بصرف المساعدة، يحصل المتقدم علي رسالة نصية علي جوالة، والذي أرسلة بالملف التقديمي ببداية الأمر، ويقوم بالخطوات التالية من أجل التأكد من استحقاقيه الأمر:

الولوج بالموقع الإلكتروني للوزارة علي الجزء الخاص بالمقطوعة. ويقوم بعدها بالضغط علي أيقونة المقطوعة الموجودة بالصفحة الرئيسية للوزارة. ومن ثم يقوم بالضغط علي كلمة الاستعلام عن المقطوعة. وبالنهاية نقوم بكتابة الرقم القومي بالخانة الموجودة وبعدها بالضغط علي استعلام.

وبهذا يكون المتقدم للمقطوعة قد حصل علي كافة المعلومات الخاصة بالتقدم والاستعلام والباقي هو الموعد الذي ستطلقه الوزارة ببداية شهر رمضان الكريم.