تعرف على منصة أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة كانت منصة أبشر الإلكترونية مجرد حلم في البداية، ولكن عملت الجهات الحكومية السعودية بجد وإصرار لتحقيق هذا الأمر وإطلاق هذه أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات الإلكترونية، وهي كانت البداية في إنهاء المعاملات الورقية، والاتجاه إلى عصر الحكومة الإلكترونية.

وكان الهدف من هذه المنصة إنجاز كافة المعاملات الحكومية إلكترونيًا من المنزل، دون الحاجة للتوجه إلى الدوائر الحكومية المختلفة، وذلك أدى إلى توفير وقت وجهد المواطن السعودي، بالإضافة إلى أنه أدى إلى تسهيل معاملاته الحكومية.

أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات

منصة أبشر هي منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية السعودية، وذلك للدخول في عصر الحكومة الإلكترونية، وقد قدمت هذه المنصة الكثير من الخدمات التي وصل عددها إلى حوالي 200 خدمة.

وقد استفاد من خدماتها 16 مليون مستخدم وأكثر، وذلك لأنها تميزت بعدة مميزات مثل القضاء على حالات التزوير والتزييف، وحققت الربط الإلكتروني بين كافة قطاعات الحكومة بشكل إلكتروني.

وقد حسنت هذه المنصة بيئة العاملين بالقطاع وذلك بسبب تسريع الخدمة وتسريع الحصول على نتائجها، بجانب الحصول على الخدمات الحكومية بشكل مجاني مما وفر على المواطنين الكثير من الرسوم الإضافية.

كيفية التسجيل في أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات



هناك أربع مراحل لتسجيل الدخول في منصة أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات ، وهي:

كتابة طلب التسجيل: في البداية يجب أن تدخل على الموقع الرسمي للمنصة لملء طلب التسجيل، ويمكن الدخول من خلال الضغط هنا، أو يمكنك أن تقوم بتحميل تطبيق أبشر للأندرويد، أو للايفون .

ثم اكتب البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الخاصة بالمستخدم، وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

تأكيد طلب التسجيل في المنصة: يقوم المستخدم في هذه المرحلة بإدخال رقم التسجيل عندما ينتهي من المرحلة السابقة بنجاح.

خطوة تأكيد الهوية: يجيب المستخدم عن سؤالين يظهران له حتى يتم التأكد من هويته، وهذه الأسئلة هي تاريخ الميلاد، والتاريخ الذي سوف تنتهي فيه صلاحية الهوية.

إنشاء الحساب: في هذه الخطوة من الضروري أن يقوم المستخدم بتعيين اسم مميز له على المنصة وتعيين كلمة مرور خاصة به، وأيضًا يحدد سؤال أمان ليتمكن من تغيير كلمة المرور في أي وقت.

أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات والمرور وغيرها الخدمات المميزة التي تسهل على المستخدم تنفيذ كافة أموره عن طريق المنصة إلكترونياً، ومنها التالي:

أولا: أبشر خدمات الجوازات

يقدم في هذا القسم من الخدمات خدمة إصدار أبشر جوازات للمواطنين السعوديين، وتجديد جوازات السفر وتمديد تأشيرة الزيارة، ولاستخدام هذا القسم وتجديد جواز سفرك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن تدخل على موقع منصة أبشر الرسمي، على قسم الجوازات.

بعد أن تدخل على الموقع اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر على خيار تجديد جواز السفر.

سيطلب منك أن تقوم بكتابة اسم المستفيد، قم بكتابته.

انتظر قليلًا حتى يظهر لك البيانات الخاصة بتجديد جواز السفر، وسيظهر لك مكان استلام الجواز الخاص بك في إدارة الجوازات في السعودية.

سيظهر مجموعة من الشروط والأحكام، قم بالموافقة عليها.

بعد ذلك قم بالتأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها في الجواز.

قم بالضغط على تأكيد الطلب.

في الخطوة الأخيرة ستقوم بطباعة النسخة المصورة من جواز السفر، حتى تقوم بتسليمها في إدارة الجوازات أو تقوم بتسليم النسخة في البريد السعودي، لكي تستلم الجواز الجديد.

ثانيا: أبشر خدمات المرور

تتيح منصة أبشر مرور كافة الاستعلامات التي تخص المرور، فمثلًا توفر الاستفسار عن خدمة المركبات أو تجديد الاستمارة الخاصة بالمركبة، ويمكن الاستفسار عن وثيقة تأمين المركبة.

يمكنك أيضًا من خلال قسم خدمات المرور تجديد رخصة القيادة ومعرفة معلومات عنها، ويمكن أن تستعلم عن المخالفات المرورية أو إرسال شكوى تخص المخالفات، أو يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي أو حجز موعد في إدارة المرور.

خطوات تجديد رخصة القيادة مع أبشر

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتجديد رخصة القيادة:

ادخل على أبشر القسم الرسمي للمرور.

بعد ذلك اضغط على خيار تجديد رخصة القيادة.

ستظهر لك بعض البيانات التي يجب عليك إدخالها، مثل رقم رخصة السيارة وتاريخ تجديدها.

بعد أن تنتهي من تسجيل البيانات، ستقوم بإدخال عدد السنوات لتجديد الرخصة التي ترغب بها، ولكن يجب ألا تتجاوز العدد المحدد لك.

ثالثا: أبشر تقدم خدمة فُرجت

في تطبيق أبشر هناك خدمة مميزة ورائعة خدمة فُرجت تسمح للمواطنين السعوديين بالمساعدة في الإفراج عن الأشخاص الذي يتم سجنهم في قضايا مالية غير جنائية، وذلك يكون من خلال التبرع لهم بمبلغ مالي إلى الجهات الخاصة بهذه القضية حتى يتم الإفراج عن هؤلاء المسجونين، ولتنفيذ ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

ادخل على منصة أبشر واختار قائمة خدماتي.

بعد ذلك ستضغط على المديرية العامة للسجون.

ثم تقوم باختيار السجين الذي تود الإفراج عنه من القائمة، ولكن يجب أن تعرف أن اسم السجين لا يظهر لك عندما تقوم بعرض قائمة السجناء، ولكن يعرض لك بعض المعلومات عنه.

بعد اختيار السجين تقوم بسداد المبلغ عن طريق الرقم المفوتر 169.

رابعا: خدمات الأحوال المدنية

تقدم أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات وأيضا خدمة الأحوال المدنية ويمكن من خلال هذه الخدمات أن تقوم بالإبلاغ عن أي وثائق رسمية مفقودة لديك، أو شهادة الواجب أو يمكن أن تقوم بإصدار سجل للأسرة أو التعريف بعدد الأفراد في الأسرة، أو تسجيل المواليد، وللدخول إلى هذا القسم.

خامسا: خدمات أبشر أعمال

في هذا القسم من الخدمات يمكن الحصول على الكثير من الخدمات المميزة مثل أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات ، ومنها:

إصدار إقامة: يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإصدار هوية إقامة للعمال الذين يعملون لديه، وبمكن أيضًا أن يقوم بتجديد الإقامة لهم.

يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإصدار هوية إقامة للعمال الذين يعملون لديه، وبمكن أيضًا أن يقوم بتجديد الإقامة لهم. تعديل الوظيفة: يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتعديل المهنة الخاصة بالمكفولين المسجلين في المنشأة، ولكن ذلك بعد الموافقة التي تصدر من وزارة العمل.

يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتعديل المهنة الخاصة بالمكفولين المسجلين في المنشأة، ولكن ذلك بعد الموافقة التي تصدر من وزارة العمل. إصدار أو إنهاء تأشيرة الخروج والعودة: يمكن إصدار أو إنهاء التأشيرة للمكفولين والعاملين في المنشأة من قبل صاحب المنشأة.

يمكن إصدار أو إنهاء التأشيرة للمكفولين والعاملين في المنشأة من قبل صاحب المنشأة. عمل تفويض لاستخدام منصة أبشر أعمال: ويمكن أيضًا أن يقوم الآخرين بتفويض بعض الأشخاص لتنفيذ الخدمات من خلال المنصة نيابة عنهم، ولكن ذلك لفترة محددة فقد يحددها الشخص المفوض.

ويمكن أيضًا أن يقوم الآخرين بتفويض بعض الأشخاص لتنفيذ الخدمات من خلال المنصة نيابة عنهم، ولكن ذلك لفترة محددة فقد يحددها الشخص المفوض. طلب خدمة توصيل الوثائق: يمكن طلب توصيل الوثائق التي قامت منصة أبشر بالإجراء عليها حسب طلب القطاع الذي يريد الخدمة، ويمكن التوصيل بأجور إضافية.

يمكن طلب توصيل الوثائق التي قامت منصة أبشر بالإجراء عليها حسب طلب القطاع الذي يريد الخدمة، ويمكن التوصيل بأجور إضافية. تحديث بيانات جوازات السفر: يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتحديث بيانات جوازات سفر العاملين لديه بعد أن يتم تجديدها.

يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتحديث بيانات جوازات سفر العاملين لديه بعد أن يتم تجديدها. ويمكن الدخول إلى قسم أبشر أعمال للحصول على كافة هذه الخدمات.

كيفية التسجيل في أبشر أعمال

في بداية دخولك على الموقع الرسمي لمنصة أبشر ستجد أمامك خيارين إما أبشر أفراد أو أبشر أعمال، قم باختيار أبشر أعمال .

. بعد ذلك ستقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على المنصة، وإذا لم تمتلك حساب، قم بإنشاء حساب جديد.

إذا كانت هذه المرة الأولى لك على المنصة، ستظهر أمامك في الواجهة الرئيسية باقة ترحيبية، توضح لك خدمات أبشر أعمال التي تستطيع أن تستفاد منها لمدة تصل إلى 14 يوم.

بعد أن تنتهي المدة المحددة ستحتاج إلى الاشتراك في خدمات أبشر أعمال وهو اشتراك سنوي.

لكي تستفيد بالباقة الترحيبية، سيطلب منك إدخال المعلومات الأساسية التي تخص مؤسستك والعمالة التي توجد في المنشأة.

ولكي تشترك في الباقات السنوية، ستدخل على قائمة إدارة حسابك، ثم تضغط على كلمة اشتراك.

بعد أن تنتهي الباقة الترحيبية تدخل على هذه القائمة مرة أخرى لتحدد الباقة التي تناسب شريحتك، وقد تتغير القيمة المالية للاشتراك حسب المؤسسة الخاصة بك وعدد العمالة بها.

بعد أن تختار الباقة المناسبة، قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، حتى تستكمل عملية التسجيل.

سيصلك بعد ذلك رقم التحقق في رسالة نصية على هاتفك الذي قمت بالتسجيل به في حساب أبشر.

تدخل على الصفحة التالية، لكي يتم تعريفك بالطريقة التي ستدفع من خلالها قيمة الاشتراك من خلال أحد البنوك.

وهذه الصفحة يظهر بها اسم الشركة وعلامتها التجارية وإجمالي الفاتورة التي يجب دفعها بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة.

تقوم بعد ذلك بطبع هذه الورقة، وتتوجه إلى أحد البنوك لكي تقوم بدفع الاشتراك.

سادسا: خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في منصة أبشر

إن الجميع الوافدين في المملكة العربية السعودية يحتاجون لمعرفة صلاحية الإقامة وسريان تاريخها بشكل مستمر، ولكن الأمر أصبح سهل للغاية مع منصة أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات الإلكترونية، فيمكن معرفة صلاحية الإقامة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر، وقم باختيار أبشر أفراد .

. سيطلب منك أن تقوم بإدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية واسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

بعد ذلك ستجد رمز مرئي أمامك، يجب عليك إدخاله في الخانة المخصصة له، وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

سيصلك رسالة نصية بها رمز تحقق على جوالك، قم بإدخاله في الموقع في المربع المخصص له.

ستجد في أعلى الصفحة خيار الاستعلامات الإلكترونية، قم بالضغط عليه واختار منه قائمة الجوازات.

بعد ذلك ستقوم بالضغط على خيار تجديد الجواز، ثم ستقوم بإدخال رقم الهوية أو الإقامة الخاص بك.

ثم تدخل الرقم المرئي، وتضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على خيار عرض حتى تظهر لك كافة البيانات التي تخص إقامتك وصلاحية الإقامة في حالة كنت وافدًا.

ستجد في أعلى الصفحة حالة صلاحية الإقامة وتاريخ سريان مفعولها.

سابعا: خدمات شؤون الوافدين في ابشر

تقدم منصة أبشر قسم في الموقع خاص بخدمات شؤون الوافدين، وهو حجز مواعيد الاستقدام، وعن طريقها يستطيع الوافد أن يقوم بحجز موعد في إدارة الاستقدام بشكل إلكتروني حتى يقدم طلب لاستقدام عائلته أي زوجته وأبناءه.

ويمكن ذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والكود المرئي.

يمكن الدخول على الصفحة الخاصة للوافدين.

بعد ذلك الذهاب إلى خيار مواعيد، وتقوم باختيار الإدارة العامة لشؤون الوافدين، ثم تقوم بحجز موعد.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ثامنا: خدمة عودة في منصة أبشر

في الآونة الأخيرة أطلقت منصة أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات خدمة جديدة لجميع المقيمين النظاميين والمخالفين، وأيضًا لمن يحملون التأشيرة للزيارة أو السياحة في السعودية، وهي خدمة عودة

هذه الخدمة تمكنهم من تقديم طلب عودة لبلادهم بطريقة إلكترونية، ثم بعد ذلك يتم الموافقة على طلبهم، ثم تجري الدولة الإجراءات اللازمة لتساعدهم على السفر لبلادهم، ولكن ذلك بشرط أن يكون مقدم الطلب له بصمة في النظام.

ويتم التسجيل في هذه الخدمة من خلال تحديد نوع الوثيقة التي تريد تقديمها وهي رقم الإقامة أو رقم الحدود، وبعد ذلك يجب إدخال بعض المعلومات مثل رقم الإقامة ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، وأيضًا يجب ذكر مدينة المغادرة ومكان الوصول.

في نهاية المقال وبعد أن تعرفنا على كافة الخدمات التي تقدمها منصة أبشر خدمة الرسائل والطلبات الجوازات للمواطنين والوافدين، يجب أن تكون على دراية بأهمية هذه المنصة وما تقدمه، فقد حازت على عدد كبير من الجوائز بسبب إنجازاتها والجهد المبذول من قبل الحكومة السعودية لإنجاح هذا المشروع، وإتمام النقلة النوعية للدخول في عصر الخدمات الحكومية الإلكترونية.