طريقة و شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة بدون تحويل راتب

طريقة و شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة يسعى الكثير من المواطنين في المملكة لمعرفة خطوات الحصول علي القرض الشخصي السريع، تعتبر منصة سلفة الإلكترونية من أحدث وأنجح المنصات التي وضعتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطن في تلبية الاحتياجات المالية الضرورية التي يحتاجاها العميل دون وجود ضرورة لتحويل الراتب، كما أن هذا التمويل مرخص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ويكون هذا القرض وفقا للشريعة الإسلامية، حيث تكون مبالغ القروض التي تمنحها منصة سلفة للمواطن مبالغ قيمتها بسيطة تبدأ من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال، كما يمكن تقديم طلب تمويل شخصي والحصول على الموافقة واستلام التمويل في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة.

طريقة الحصول علي تمويل شخصي عبر سلفة

هناك مجموعة من الخطوات الواجب علي العميل اتباعها للحصول علي تمويل من سلفة، ومن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم العميل بالدخول الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكتروني. علي العميل إنشاء حساب جديد بالمنصة. قم بتعبئة نموذج التمويل الشخصي المتاحة علي منصة سلفة. قم بإرفاق المستندات المطلوبة كنسخة من الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية. ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. علي العميل تحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه. أن يقوم العميل بتحديد الفترة الزمنية لتسديد أقساط مبلغ التمويل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة

أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية. أن لا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل لا يقل عن 18 سنة. يلزم تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل. أن يكون المستفيد مضي نصف عام في مكان عملة. إلا يقل دخل المتقدم للحصول علي الطلب عن 3 الأف ريال سعودي. يجب أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة بشكل مستمر.

أهم مزايا التمويل الشخصي من سلفة

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترات سداد سهلة ومجدولة مع هامش ربح تنافسي. يمكن للعميل إتمام عملية الإيداع بشكل فوري وسريع

والجدير بالذكر أن في حالة الرغبة في الحصول علي تمويل شخصي أخر يجب أن يكون تم تسديد نصف قيمة القرض السابق، ويجب أن يكون المستفيد لا توجد عليه أي غرمات و أن يكون حسن السمعة.