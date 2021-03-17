نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات بطاقة المرابحة سيجنتشر من مصرف الراجحي وشروط الحصول على إعفاء من سداد القروض في المقال التالي
عمر شويل - جدة نعرض لكم مميزات بطاقة المرابحة سيجنتشر الجديدة والتي أطلقها مصرف الراجحي مؤخراً للمواطنين في السعودية، وشهدت البطاقات الجديدة إقبال كبير من المواطنين من خلال اليوم الأول للإعلان عنها، ويعتبر بنك الراجحي أحد أهم وأشهر البنوك بالمملكة العربية السعودية، وهذا صيت هذا البنك كثيرا مؤخرا بسبب الإعفاءات من القروض التي يقدمها سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة والذين أن يتمكنوا من سداد الديون والقروض الخاصة بالبنك، وجاء قرار الإعفاء من القروض صادرت من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك تفسيرا وتسهيلات على من تعسروا في عملية السداد، ويمكن لجميع الأشخاص الغير قادرين على سداد القروض الخاصة لمصرف الراجحي، ولكن مع تقديم بعض الأوراق المطلوبة مع استيفاء شروط الإعفاء.
مميزات بطاقة سيجنتشر من مصرف الراجحي
وقام المصرف بالإعلان مؤخرا عن إنشاء بطاقة جديدة يمكن للمواطنين استخراجها والاستفادة من مميزاتها الكبيرة، وهي بطاقة سيجنتشر التي لاقت إقبال كبيرة منذ اليوم الأول لها، وذلك حيث كونها تحقق فائدة قدرها 1% بشكل شهري أي 12% سنويا، كما أنها لديها مرونة في الدفع بمختلف الأماكن حول العالم.
كما أن البطاقة تجعل صاحبها يستفيد من الخصم في الكثير من المتاجر حول العالم، بالإضافة إلى إمكانية الشراء من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى استخدامها داخل أكثر من 1000 مطار في مختلف أنحاء العالم سواء داخل المملكة أو خارجها.
الإعفاء من تسديد القروض
يعمل البنك على إعطاء فرض الشباب لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك للارتقاء باقتصاد المملكة وتشجيع الشاب على العاطلين عن العمل إيجاد فرص عمل والقيام بمشروعات صغيرة من أجل تنشيط الاقتصاد والحد من البطالة وتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها البنك للعملاء والشاب.
وللحصول على إعفاء من سداد القروض الخاصة ببنك الراجحي السعودي، عليك القيام بما يلي:
- الدخول على موقع مصرف الراجحي
- إدخال اسمك كاملا، ورقم هويتك الوطنية.
- كتابة عريضة مقدمة بسبب عدم القدرة على سداد الديون.
- كتابة المبلغ المستحق من القرص، والمبلغ الذي قمت بتسديده من قبل.
- قدم خطاب موجة بعدم حصولك على راتب شهري أو منتظم، أو إيقاف راتبك السهرة لظروف ما في العمل.
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