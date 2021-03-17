نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر السعودية رابط التسجيل وإجابات للتساؤلات حول الخدمات الألكترونية للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر السعودية منصة أبشر هي منصة ألكترونية بالمملكة العربية السعودية تتيح لمستخدميها حسابات خاصة لكل مستخدم علي حدي ليتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مجموعة من القطاعات الحكومية وتصل إلى 160 خدمة مجانية على مدار اليوم, وذلك من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. ويجب على كل مواطن عدم الإفصاح عن كلمة المرور الخاصة به لأي أحد أو أي جهة أخرى, حتى لا يحدث أي تغيرات أو تلاعب بالبيانات المسجلة.

رابط التسجيل في منصة أبشر السعودية

يمكن التسجيل بنظام أبشر السعودي عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية والتسجيل في رابط التسجيل بالمنصة الألكتورنية أبشر, أو تحميل تطبيق ابشر من بلاي ستور Play Store, أو أي تيونز Itunes, والهدف من ذلك السرعة في تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة وبشكل منظم, وبعد الدخول سيتطلب منك بعض البيانات الشخصية الخاصة بك ومنها رقم الهوية الشخصية وسيتطلب تسجيل لكلمة مرور يجب الاحتفاظ بها حتى تتمكن من الدخول على حسابك في كل مرة.

أسئلة وأجوبة حول أشهر التساؤلات عن خدمات أبشر

1. ما هي خطوت استخراج رخصة عن طريق منصة أبشر؟ تسجيل الدخول لمنصة أبشر, اختيار مواعيد, المرور حجز موعد, إصدار رخصة قيادة.

2. كيف يتم إضافة العنوان الوطني واصل في منصة أبشر؟ لا يتم إضافة العنوان في منصة أبشر, فقط يتم الربط ألكترونيا بعد إتمام تسجيلك في العنوان الوطني.

3. ما هي طريقة استخراج شهادة وفاة بدل فقط من خلال المنصة؟ يجب الإبلاغ عن فقدان شهادة الوفاة أولا, ثم الدخول على حسابك بالمنصة, اختيارخدماتي, خدمات الأحوال المدنية, الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

4. هل يجب تسجيل أفراد أسرة المقيم في منصة أبشر؟نعم يمكن تسجيلهم في المنصة.

5. هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر؟ يجب دفع رسوم التمديد أولا من خلال حسابك البنكي, ثم تمديد التأشيرة من خلال المنصة؟

6. كيف يمكن تعديل المؤهل التعليمي علي منصة أبشر؟لا يتم ذلك من خلال أبشر, بل يجب الذهاب إلى الأحوال المدنية وتعديل المؤهل الدراسي.

7. هل فتح حساب لفرد الأسرة في منصة أبشر يخرجه من كفالة رب الأسر؟ لا, لا يخرج فتح حساب لفرد الأسرة من كفالة رب الأسرة.

8. ما الخطوات الواجب اتخاذها عند ظهور رسالة لا يمكن تجديد الزيارة العائلية من خلال منصة أبشر؟ في هذه الحالة يتم التواصل مع المديرية العامة للجوازات من خلال خدمة الرسائل والطلبات, وتزويدهم بالملاحظة والمعلومات المطلوبة, بالدخول على خدماتي, خدمات, الخدمات العامة, رسائل وطلبات.