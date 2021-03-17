أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر شركة روشن العقارية المملوكة له عن إطلاق مشروع أول حي سكني تابع له شمال مدينة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي علي مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع بسعة ثلاثون ألف وحدة سكنية، وأعلنت الشركة عن أستهداف المشروع وفق خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم جميع أنحاء المملكة علي مدار عقد من الزمان ويجري تنفيذ المخطط في مدة زمنية مستهدفة بثماني سنوات، ومن المستهدف طرح تلك الوحدات السكنية بمشروع روشن الرياض السكني للبيع بنهاية النصف الأول من عام 2021 الجاري، وتأتي تلك الحزمة من المشروعات في مجال التطوير العقاري والسكني وفق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها المملكة في رؤية 2030 وبناءً علي النمو السكاني المضطرد بالمملكة، وفي نفس السياق يمكنكم حجز وحداتكم السكنية بمنطقة الرياض بإحدى المشاريع السكنية المقدمة من وزارة الإسكان السعودية.

نظرة علي شركة روشن العقارية:

تم طرح شركة روشن العقارية المالكة لمشروع روشن الرياض عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أغسطس من العام الماضي كشركة متخصصة في الإعمار والأحياء السكنية والاستثمار والتطوير العقاري والسكني ، مستهدفةً إنشاء مشروعات سكنية و مجتمعات عمرانية وتكتلات سكنية بمختلف مدن ومحافظات المملكة علي مدار الفترة المقلبة لتحقيق تنمية مستدامة وإتاحة تجمع سكني يتناسب والتزايد في تعداد السكان بالمملكة .

نظرة علي صندوق الاستثمارات العامة السعودي:

تم تأسيسه من 46 عاماً كأحد الروافد الاقتصادية المساهمة في تطوير الكيانات الوطنية للاستثمار، وهو مساهم رئيسي في تأسيس العديد من الشركات الكبري بالمملكة منذ نشأته بالعام 1971، وساهم بشكل رئيسي في توفير التمويل اللازم للعديد من الشركات الحيوية التي تقوم بتنفيذ المشروعات الوطنية الاستراتيجية مثل مشروع روشن الرياض السكني، وجري تطوير محوري في مسار عمل الصندوق في عام 2015 حيث تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبناء عليه تم حل مجلس الإدارة الخاص بالصندوق وإعادة هيكلته ليصبح تحت رئاسة سمو الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، مما منح الصندوق صلاحيات أكثر شمولاً مما سبق، ، كما أصبح معدل نمو الصندوق أسرع في ضوء سياسيات مالية واقتصادية أكثر مرونة وأشمل فكراً، مما أدي إلي تعظيم العوائد عبر الاستثمار في أسواق العملة العالمية وإطلاق العديد من المبادرات ، وهو ما يتماشى وأهداف المملكة لرؤية 2030 وهو المالك المباشر لشركة رون العقارية التي تطرح مشروع روشن الرياض السكني .

وقد قامت الشركة ببث فيديو يوضح تدشينها لمشروعها عبر وسائل التواصل