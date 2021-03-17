الآن رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 في المملكة العربية السعودية madrasati

حرصاً على سلامة الطلاب والطلبات في المملكة العربية السعودية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد قررت وزارة التعليم بالمملكة توقف الدراسة في المدارس والاعتماد على منظومة التعليم أون لاين، وعليه فعلت الوزارة منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد لكي يستكمل الطلاب من خلالها المسيرة التعليمية لكل مراحل التعليم المختلفة، وتوفر المنصة الكثير من الخدمات التي يحتاج لها الطلاب والتي تتوفر لهم في المدارس لذلك هي بمثابة مدرسة منزلية، وتتصدر منصة مدرستي حالياً محركات البحث في السعودية لمعرفة رابط دخول المنصة للاستفادة من كل خدماتها، ولذلك سوف نوافيكم في هذا المقال رابط دخول منصة مدرستي التعليمية بالسعودية.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي من أقوى المنصات التعليمية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية، والتي توفر لطلاب مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” كافة الخدمات التي يحتاجون لها لاستكمال الدراسة من خلالها سواء من الحصص الافتراضية والتي تقدم لهم شرح كامل لكل المناهج المقررة عليهم، بالإضافة إلى الواجبات المدرسية والتي يتم حلها ورفعها على المنصة ليصححها المعلم ويتم تقييم الطالب من خلالها، بجانب الاختبارات النهائية وغيرها.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

حققت منصة مدرستي التعليمية نجاحاً كبيراً في الفصل الدراسي الأول حيث ساعدت الطلاب بشكل كبير على فهم شرح المناهج المقررة عليهم وحل الواجبات المدرسية، والاختبارات النهائية التي تمت من خلالها، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني إضافة وزارة التعليم السعودية الخدمات المختلفة لمساعدة الطلاب على استكمال الدراسة في الترم الثاني، وتتم عملية دخول منصة على النحو التالي:

الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار تسجيل الدخول.

وبذلك يتم دخول الطالب للمنصة واختيار الخدمات التي يحتاج لها سواء حضور الحصص الافتراضية أول الحصول على الواجبات المدرسية وحلها ورفع على المنصة وغيرها.