نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة وظائف شاغرة إدارية للرجال والنساء بالسعودية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة وظائف شاغرة إدارية ، يبلغ عددها أربع وأربعين وظيفة، تم الإعلان عنها اليوم الخميس، الموافق 11 من شهر مارس2021م، الموافق 27 من شهر رجب لعام 1442هـ، وقد تم إعلانها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، لوزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالعلم أن الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام الإدارية، ووفرص العمل الشاغرة تضم الوظائف من المرتبة الرابعة حتى المرتبة التاسعة، مع العلم أن التقديم يتم خلال منظومة التوظيف عبر الرابط الإلكتروني جدارة، التابع لوزارة الحج والعمرة، حيث يبدأ التقديم من يوم الأربعاء القادم 4 من شهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مارس 2021م، ويستمر حتى الثلاثاء١٠ شعبان 1442 هـ ، الموافق 23 مارس 2021م.

وزارة الحج والعمرة وظائف شاغرة إدارية

والجدير بالذكر أن الإعلان الصادر من وزارة الحج والعمرة، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، وهو برنامج يستهدف شباب المملكة السعودية من الجنسين، وفق برامج رؤية المملكة 2030م، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي، تتماشى مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، لتوفير حياة كريمة لهم، إضافة للإرتقاء بمستوى المورد البشري، مما يعود على ارتفاع مستوى المهارات لدى المورد البشري، ويصب في صالح اقتصاد الدولة، حتى تتحقق رؤية المملكة، التي تم تدشينها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان.

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa

وكما ذكرنا سابقًا أن عدد فرص العمل الشاغرة بالوزارة، يبلغ 44 فرصة عمل، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، من المرتبة الرابعة حتى المرتبة التاسعة، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا: المراتب وأعداد الوظائف الشاغرة المعلن عنها

المرتبة الرابعة عدد 3 وظائف شاغرة. المرتبة السادسة عدد 19 وظيفة شاغرة. المرتبة السابعة عدد 3 وظائف شاغرة. المرتبة الثامنة عدد 18 وظيفة شاغرة. المرتبة التاسعة عدد وظيفة واحدة شاغرة.

ثانيًا: مسميات وتفاصيل الوظائف الشاغرة

وظيفة مراقب ، 3 أفراد ، على المرتبة الرابعة. وظيفة مراقب حج وعمرة ، 4 أفراد، على المرتبة السادسة. وظيفة مراقب خدمات ، 3 أفراد، على المرتبة السادسة. وظيفة مأمور علاقات عامة ، لعدد 2 من الأفراد، على المرتبة السادسة. وظيفة محامٍ مساعد ، لعدد 2 من الأفراد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث مشاريع مساعد ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث تطوير إداري مساعد ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث تطوير موارد بشرية ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث توظيف مساعد ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث تدريب وابتعاث مساعد ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث تنظيم مساعد ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة باحث مكتبات مساعد، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة مصمم جرافيكس ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السادسة. وظيفة محلل نظم ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السابعة. وظيفة مراقب إنشاءات ، لعدد فرد واحد، على المرتبة السابعة. وظيفة باحث أمن وسلامة، لعدد فرد واحد، على المرتبة السابعة. وظيفة محلل نظم أول ، لعدد 4 أفراد، على المرتبة الثامنة. وظيفة باحث تطوير إداري ، عدد 3 أفراد، على المرتبة الثامنة. وظيفة أخصائي تقنية معلومات ، عدد أ من الأفراد، على المرتبة الثامنة. وظيفة مطور برامج أول ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة أخصائي علاقات عامة ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة باحث قضايا ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة باحث تخطيط ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة باحث إعلامي ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة مهندس معماري ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة باحث تدريب وابتعاث ، عدد فرد واحد، على المرتبة الثامنة. وظيفة أخصائي تخطيط ، عدد فرد واحد، على المرتبة التاسعة.

المؤهلات العلمية المطلوبة للتعيين بالوزارة

وللمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، يشترط حصولهم على المؤهلات التالي ذكرها، وفق التخصصات المطلوبة بالإعلان، وهي:

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية، والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة، وما يعادلها. خريجي وخريجات الدرجات الجامعية حاملي شهادات البكالوريوس، وشهادات الماجستير، وشهادات الدكتوراه. مع العلم أن الأفضلية والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم يليها للتربوية.

شروط عامة للوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة

يشترط لراغبي التقدم، أن يتوافر قرار معادلة من وزارة التعليم، وذلك للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية، من خارج المملكة السعودية.

كما يشترط أن يكون قد سبق للمتقدمين، اختبار القدرة المعرفية، وينطبق ذلك على الرجال والنساء، وذلك على المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية في كافة الوظائف المعلنة، والقبول النهائي يتم بعد اجتيازها، وفي حال عدم اجتياز المقابلة الشخصية، يلغى الترشيح مباشرةً.

على المتقدمون الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية، ألا يتم التعليم على المربع الخاص برغبة الدخول في الإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

والجدير بالعلم أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم، وعدم مباشرة الوظيفة في المقر المرشح له، سينتج عنه استبعاد الطلب نهائيًّا.

يشترط لشغل وظائف المراقبين، إتقان اللغات التالية: التركية، الملايوية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، الصينية.

كيفية التقديم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي جدارة

وعلى الراغبين والراغبات، للتقديم في الوظائف المعلن عنها، الدخول عبر الرابط الرسمي الإلكتروني جدارة توظيف، واتباع الخطوات المطلوبة، وتعبئة البيانات بشكل صحيح، ثم القيام بإرسال الطلب، مع العلم أنه يجب على المتقدم للوظائف الشاغرة سواء من الرجال أو النساء، ألا يتخطى الميعاد المحدد لإرسا الطلبات عبر جدارة للتوظيف، وإلا لن يلتفت لطلب توظيفه نهائيًا، وآخر موعد للتقديم، وفق ما تم الإعلان عنه، والذي نشرته وزارة الحج والعمرة، هو يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر شعبان 1442 هـ، الموافق 23 مارس 2021م.

اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

ونذكر أن اليوم بداية فتح باب التقديم، على الوظائف الشاغرة المذكورة سابقًا، وفق الموعد المحدد لها مسبقًا من قبل وزارة الحج والعمرة، يوم الأربعاء 4 من شهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مارس 2021م، ويستمر حتى الثلاثاء القادم ١٠ شعبان 1442 هـ ، الموافق 23 مارس 2021م.ويتم التقديم من خلال الخطوات السابق ذكرها بالمقال، ويجب على راغبي التقديم في الوظائف الشاغرة، ألا يتخطوا المدة الزمنية المحددة لإرسال طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني، وإلا لن يلتف إليها.