نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بوزارة الحج والعمرة عبر جدارة في المقال التالي

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يوجد عدة وظائف تم الإعلان عنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين، لجميع المواطنين والمواطنات والحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل تلك الوظائف، ويتم التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. آليات التقديم لتلك الوظائف الدخول على نظام التوظيف جدارة خلال موقع وزارة الخدمة المدنية، ويتم التأكد من صحة البيانات، وعند ملاحظة وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض، ويتم دراسته من المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حالة أن البيانات صحيحة يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تحدد الرغبة في الدخول للإعلان عن طريق التأشير في المربع المخصص لذلك.

تحدد الرغبات المكانية وفقا لترتيب أولويتها لدى المتقدم، عن طريق الاختيار من الوظائف المعلنة حسب مقرها ثم نقوم بحفظ الطلب.

يجب على المتقدمين اختيار طباعة ملخص الطلب عن طريق أيقونة طباعة ملخص الطلب، حيث أنه لا تقبل اي مراجعة أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب، ويجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة. شروط التقديم في تلك الوظائف توفر قرار معادلة من قبل وزارة التعليم لجميع الحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني الذي تم تحديده للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

تتطلب جميع الوظائف مقابلة شخصية ويتم الترشيح النهائي بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة يلغي الترشيح.

جميع المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية، يجب عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم.

لشغل وظائف المراقبين يشترط إتقان أحد اللغات التالية أردو، تركي، فارسي، أوزباكستاني. خطوات التقديم على وزارة الحج والعمرة 1442 يجب زيارة هذا الرابط من هنا.

القيام بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم المرور والإسم.

الضغط على موارد بشرية.

البحث عن الوظيفة المراد الإنضمام لها وتسجيل جميع البيانات.

تدوين الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

تحميل السيرة الذاتية على المنصة.

إضافة جميع الرغبات، وتسجيل رمز التحقق والموافقة على جميع الأحكام ثم حفظ. الوسوم عمر شويل - جدة وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بوزارة الحج والعمرة عبر جدارة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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