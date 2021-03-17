نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وظائف الأمن العام jobs.sa 1442 عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي
قامت مديرية الأمن العام لشئون الأفراد في المملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل إمام الراغبين في شغل وظيفة جندي للرجال في وظائف الأمن العام 1442 عبر أبشر، وتزايدت عمليات البحث من قبل الألف من الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة وأهم الشروط التي حددتها وزارة الداخلية ورابط التسجيل في وظيفة الأمن العام عبر أبشر لشغل وظيفة جندي.
تقديم وظائف الأمن العام 1442 عبر أبشر
تم الإعلان بالفعل عن تفعيل رابط موقع تقديم وظائف الأمن العام 1442 عبر أبشر، حيث أعلنت المديرية صباح اليوم عن بدأ قبول طلبات المتقدمين من يوم 7 من شعبان للعام الهجري 1442 حتي يوم 12 من شعبان، ويستمر التقديم لمدة 6 أيام فقط، ونقدم لحضراتكم أهم شروط التقديم للحصول علي وظيفة جندي للرجال المعلن عنها بشكل رسمي من قبل المديرية
- المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها من شهادات.
- يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية .
- المتقدم للوظيفة متزوج سعودية فقط.
- اللياقة الجسدية ومناسبة الطول والوزن للمعايير المحددة من قبل الوزارة.
- لم يسبق للمتقدم شغل وظائف خاصة بالتجنيد.
- اجتياز كافة الأختبارات بنجاح.
- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
شروط التسجيل في وظائف الأمن العام 1442 عبر أبشر
أوضحت الوزراة علي ضرورة التزام المتقدمين بالاجرات الاحترازية وارتداء الكمامة وترك مسافات مناسبة ومنع الحضور بالهواتف الجوالة أو السيارات الخاصة، ولم يتم الإعلان رسميا عن تفعيل رابط موقع قبول طلبات السادة المتقدمين لشغل الوظائف ونقدم لحضراتكم المستجدات عن الموعد بصورة دورية فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الإدارة العامة للتسجيل والقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وفي حالة وجود اي إستفسار اترك لنا تعليق في الصندوق أسفل الخبر لنقدم لحضراتكم الأخبار بصورة مستمرة أو تابع موقعنا بأستمرار.
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