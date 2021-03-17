نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وظائف الحرس الوطني عبر sang.gov.sa وموعد المقابلات الشخصية أسماء المترشحين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآف من المتقدمين على وظائف وزارة الحرس الوطني، عن رابط نتائج وظائف الحرس الوطني عبر بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، بعد أن تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي للوظائف اليوم، وشددت الوزارة على المقبولين مبدئياً على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية عند القدوم للمقابلات الشخصية، ونشرت أسماء المقبولين مبدئياً على رابط الوزارة لكي يتسنى للمتقدمين الإطلاع عليها.

يمكن لجميع المتقدمين على الوظائف الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الحرس الوطني sang.gov.sa، والاطلاع على أسماءهم و تفاصيل الوظائف.

موعد الحضور للمقابلات الشخصية للوظائف

أعلنت وزارة الحرس الوطني موعد الحضور للمقبولين مبدئياً على الوظائف، وهو يوم الأحد 2021/03/21 الموافق 8 من شهر شعبان 1442 هجري، في تمام الساعة 8.45 دقيقة صباحاً.

مكان إجراء المقابلات الشخصية على الوظائف

أعلنت الوزارة أن بإمكان المقبولين مبدئياً الوصول إلي مقر اللجنة الخاصة بالمقابلات، في “مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان” أو عبر برنامج الخرائط أو استخدام رمز الاستجابة السريع QRCODE.

للاطلاع على أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني

تعرف على التعليمات والمستندات المطلوبة عند المقابلات

أحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

أحضار عدد 3 صور شخصية.

الالتزام التام بموعد المقابلة الشخصية ويعتبر المتخلف عن الحضور متنازل عن حقه في الوظيفة.

أحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج وإحضار شهادات الخبرات إن وجدت.

أحضار معادلة التعليم العالي للحاصلين على الشهادات من خارج المملكة العربية السعودية مع أرفاق مفاتيح حساب المعدل.

أحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

الحضور إلي مقر اللجنة الخاصة بالمقابلات في الموعد المحدد وفي التوقيت المحدد بالضبط.

نبذة مختصرة عن وزارة الحرس الوطني

هي وزارة عسكرية على مستوى مجلس الوزراء السعودي، مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، أنشأة عام 1947 ميلادي وهي مسئولة عن شئون الأمن والدفاع الوطني تضم عدد كبير من الإدارات والأفرع المختلفة منها الإدارة العامة للأفواج، إدارة مكافحة المخدرات،الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات والعديد من الإدارات الأخرى.