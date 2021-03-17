دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم، حيث هناك العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن برنامج حافز والدعم الذي يقدمه لكل من أجبرته الظروف على ترك العمل، والقيام بالحبث عن فرصة عمل آخر، ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الفترة يكون بيمر بظروف صعبة حيث إنه ليس لديه مصدر دخل يستطيع العيش منه إلى أن يجد فرصة عمل مناسبة، ولهذا السبب قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم هذه الخدمة والدعم لهؤلاء الأفراد، واليوم سنقوم بتوضيح برنامج حافز والشروط المطلوبة ليتم الحصول على الدعم.

دعم البحث عن عمل من حافز

حيث إن برنامج حافز البحث عن عمل هو برنامج يعتبر من البرامج التأهيلية التي تعمل الحكومة السعودية بتقديمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال البوابة الوطنية للعمل، للمواطنين من كلا الجنسين والذين يقوموت بالبحث بشكل حقيقي وجاد للحصول على فرصة مناسبة للعمل، والهدف من البرنامج بشكل أساسي هم الشباب، حيث يقدم البرامج التأهيلية التي يحتاج إليها الشباب من أجل الحصول على فرصة مناسبة للعمل، كما إنه يعمل على تقديم دعم شهري من أجل المساعدة في البحث عن العمل، ولي هدف البرنامج أن يكون بديلًا عن العمل، وإنما يهدف بحسب الشروط والضوابط الموضوعة إلي تسهيل رحلة البحث للشباب الجاد، وهو برنامج مؤقت حتى يتم الحصول على العمل.

شروط الحصول على دعم حافز

من أهم الشروط أن المتقدم يكون من المواطنين السعوديين.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 و 35 عامًا.

يستطيع الشباب من المتزوجين وغير المتزوجين التقديم على الحافز.

يجب أن يكون لديه القدرة على العمل.

ويجب أن لايكون من العاملين بأي من القطاعين الخاص أو العام.

يجب أن لا يكون في أي مرحلة من مراحل التعليم.

ينبغي ألا يكون المتقدم ينتمي لأحد البرامج التدريبية.

يجب ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري أو مهني أو زراعي أو صناعي أو خدمي.

ألا يكون متوسط الدخل في العام الذي يسبق التقديم للطلب يزيد عن 2000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم من أحد المستحقين لأي من معاشات التضامن الاجتماعي.

وينبغي أن لا يكون مستحقًا للتعويضات عن التعطل عن العمل.

ويجب أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ويتضح ذلك عن طريق عدم سفره خارج المملكة في خلال العشرة أشهر السابقة لتقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم مقيم في دور الرعاية الاجتماعية وأيضا تعرف على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة

طريقة طلب دعم البحث عن عمل