رابط التسجيل لوظائف الأمن 1442 العام للرجال رتبة جندي عبر أبشر توظيف الشروط وموعد التقديم

رابط التسجيل في وظائف الأمن العام، يبحث عنه كثير من الشباب المتطلع إلي فرصة عمل كريمة توفر له دخل محترم يجعله يلبي متطلبات الحياة، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، عن طريق مديرية الأمن العام عن أحتياجها لشغل وظيفة “جندي” للرجال من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يفوقها، وفق شروط سنقدمها لاحقاً داخل المقال وأعلنت موعد التسجيل على الوظائف، وكذالك رابط التسجيل وكافة التفاصيل سنوافيكم بها.

رابط التسجيل في وظائف الأمن العام 1442

يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة لوظيفة جندي في مديرية الأمن العام السعودية التقديم عبر رابط البوابة الإلكترونية لأبشر توظيف في المواعيد المحددة من قبل المديرية.

طريقة التسجيل في وظائف الأمن العام

الدخول على رابط أبشر توظيف.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وعناية والحرص أن تكون بيانات صحيحة.

لضغط على تسجيل الطلب.

طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ برقم الطلب.

موعد التقديم على وظائف الأمن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم على الوظائف من يوم السبت القادم 2021/03/20 الموافق 1442/08/07 وينتهي التقديم يوم الخميس 2021/03/25 الموافق 1442/08/12 ويجب الالتزام التام بالمواعيد في التسجيل.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم على الوظائف