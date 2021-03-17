نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لوظائف الأمن 1442 العام للرجال رتبة جندي عبر أبشر توظيف الشروط وموعد التقديم في المقال التالي
رابط التسجيل في وظائف الأمن العام، يبحث عنه كثير من الشباب المتطلع إلي فرصة عمل كريمة توفر له دخل محترم يجعله يلبي متطلبات الحياة، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، عن طريق مديرية الأمن العام عن أحتياجها لشغل وظيفة “جندي” للرجال من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يفوقها، وفق شروط سنقدمها لاحقاً داخل المقال وأعلنت موعد التسجيل على الوظائف، وكذالك رابط التسجيل وكافة التفاصيل سنوافيكم بها.
رابط التسجيل في وظائف الأمن العام 1442
يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة لوظيفة جندي في مديرية الأمن العام السعودية التقديم عبر رابط البوابة الإلكترونية لأبشر توظيف في المواعيد المحددة من قبل المديرية.
طريقة التسجيل في وظائف الأمن العام
- الدخول على رابط أبشر توظيف.
- تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وعناية والحرص أن تكون بيانات صحيحة.
- لضغط على تسجيل الطلب.
- طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ برقم الطلب.
موعد التقديم على وظائف الأمن العام
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم على الوظائف من يوم السبت القادم 2021/03/20 الموافق 1442/08/07 وينتهي التقديم يوم الخميس 2021/03/25 الموافق 1442/08/12 ويجب الالتزام التام بالمواعيد في التسجيل.
الشروط الواجب توافرها في المتقدم على الوظائف
- يجب أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية و المنشأ ويستثنى من ذالك من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- يجب على المتقدم على الوظائف أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ويفضل الشهادات العليا.
- يجب أن يتمتع المتقدم على الوظيفة بحسن السمعة وأن لا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخله بالشرف والأمانة.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد عمل في أي جهة تخضع للنظم العسكرية.
- يجب أن يتمتع المتقدم بالتناسق بين الوزن والطول بحسب اللائحة الطبية المنظمة لهذا الشأن.
- يجب على المتقدم أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
- يجب على المتقدم أجتياز كافة مراحل الاختبارات والقبول التي سيخضع لها.
- الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية والمصادقة عليها من الوزارة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل لوظائف الأمن 1442 العام للرجال رتبة جندي عبر أبشر توظيف الشروط وموعد التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.