وزارة الحج والعمرة تقدم بشرى سارة للشباب السعودي من الجنسين ” ذكور وإناث”، و ذلك من خلال إعلانها مؤخرا عبر موقعها الإلكتروني عن توفير عدد من الوظائف الجديدة للشباب من حملة المؤهلات والتخصصات العلمية المختلفة، مشيرة إلى ضرورة سرعة تقدم المواطنين من الراغبين في العمل بالوظائف المذكورة عبر رابط جدارة للتوظيف من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤكدة على ضرورة التزام الراغبين للتقديم إلى الوظائف بموعد التقديم و الشروط والمستندات المطلوبة للوظائف، والتي نكشف عنها اليوم بمزيد من التفصيل من خلال السطور التالية، خاصة و أن وظائف الحج و العمرة والمشمولة ضمن سلم رواتب الموظفين العام قد شهدت عمليات بحث واسعة عنها من خلال محرك البحث جوجل .

اعلان وظائف وزارة الحج و العمرة لهذه الفئات و كيفية التقديم عبر جدارة

وكما سبق و أشرنا إلى إعلان وزارة الحج والعمرة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها، عن طلبها لعدد من الشباب السعودي من الجنسين من أجل الالتحاق للعمل بالوظائف التي يتم ذكرها لاحقا، علما بأن عملية التقديم سوف تكون من خلال منصتها الإلكترونية بهدف تسهيل عملية التقديم على المواطنين.

ما هو موعد التقديم لطلب الوظائف ؟

وقد أعلنت الوزارة عن الموعد المحدد للتقديم الى الوظائف ليكون بداية من 17 مارس الجاري و حتى يوم 23 من نفس الشهر، حيث يتم غلق باب التقديم للوظائف، ليتم الفرز واختيار الأنسب والإعلان عن أسماء المقبولين من الشباب في وظائف الحج والعمرة 1442هـ عبر منصة جدارة.

ما هي الخطوات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 ؟

يتم تسجيل الدخول إلى ” رابط جدارة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”

يتم الضغط على أيقونة “موارد بشرية “.

يقوم المتقدم بالبحث عن الوظيفة التي يرغب بالانضمام إليها

يقوم طالب الوظيفة بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

يقوم طالب الوظيفة بكتابة رقم الهوية الوطنية.

يقوم طالب الوظيفة بتحميل السيرة الذاتية له على المنصة.

يقوم طالب الوظيفة بإدخال كافة الرغبات.

يقوم طالب الوظيفة بكتابة رمز التحقق، ثم الضغط على أيقونة “موافق ” .

يقوم طالب الوظيفة بالضغط على كلمة ” حفظ “، هكذا تم التسجيل لطلب الوظيفة.

من هم الفئات التي يمكنها التقديم للوظائف المعلن عنها:

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

خريجي وخريجات الشهادة الجامعية من حملة (درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه).

علما بأن الأولوية في اختيار المقبولين سوف تكون للتخصصات الغير تربوية أولا ثم للتخصصات التربوية.