يسعى العديد من مريدي الاستثمار في المملكة لإيحاد حلول استثمارية آمنة من خلال اسهم واستثمارات موثوقة ولعل من ضمن أقوي الأسماء في سوق المال السعودي شركة الراجحي المالية والتي تعد أحد اقوي الكيانات المالية والاقتصادية بالمملكة لما تحوزه من أصول مالية وعقارية وعينية ومؤسسات بنكية واقتصادية علي مر فترة طويلة من الزمن بجميع أنحاء المملكة ويمكن لمريدي الاستثمار المالي عبر شركة الراجحي استخدام منصة تسجيل شركة الراجحي المالية وفتح حساب تداول باستخدام الحساب المصرفي الخاص بك والمسجل لدي بنك الراجحي ، ومن ثم تستطيع البدأ في تداول الأسهم، وذلك بأسعار تجريبية ومجانية أحياناً ومتأخرة الدفع ويمكن لك ترقية هذا الحساب فيما بعد عبر اتباع بعض الخطوات.

كيفية الاشتراك في تطبيق شركة الراجحي:

استخدام منصة تسجيل الراجحي عبر الموقع الإلكتروني.

مليء بيانات رقم الهوية ورقم العميل المدون علي بطاقة الحساب البنكي.

ضغط التالي للحصول علي كود التفعيل لإنشاء مستخدم جديد.

تسجيل البريد الإلكتروني لاستلام الإشعارات.

تحديد المستفيد وعنوان بريد استلام إشعارات الخاص به ورقم الرسائل القصيرة.

ثم الضغط علي متابعة لتسجيل حساب لدي شركة الراجحي المالية.

خطوات إنشاء حساب تداول لدي شركة الراجحي:

عبر التطبيق من اختيار تداول إلكتروني نقوم بالتسجيل مستخدم جديد. مليء بيانات العنوان الوطني ورقم الهاتف الأرضي الثابت بدون الصفر في البداية. مليء بيانات جهة العمل والبيانات البنكية الخاصة بك والفرع التابع له. تحديد اختيارات نعم ولا من صفحة مصادر الدخل التالية. تحديد أمين الحفظ في كل الخيارات التالية. ضغط المتابعة لتسجيل حساب التداول لدي شركة الراجحي.

مليء بيانات تداول الراجحي:

باستخدام المعلومات الثانوية من حسابك في تداول الراجحي.

يم ملئ خانتي قيمة الأسهم والمعرفة المالية والخبرة الاستثمارية.

اختيار نسب المخاطرة والمتوسطة حتي يكتمل النصاب 100%.

الموافقة علي اتفاقية فتح الحساب والإقرار وتأكيد البيانات.

الضغط علي تأكيد من اسفل الصفحة لتحويل حالة النموذج إلي نشط.

بعدها يمكنك البدأ في التداول.

وبتفعيل التداول يمكنك اختيار التداول الإلكتروني والدخول لمنصة تداول الراجحي المالية لإضافة شركة من خلال خانة الرمز ثم تحديد نوع العملية لعمليات الشراء والبيع واختيار الشركة وكمية الأسهم، كما يمكن متابعة أسعار الأسهم من خلال قائمة عمق السوق كما يمكنك معرفة المزيد عن حساب تداول الراجحي.