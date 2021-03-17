“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من وسط الأسبوع المقبل

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من وسط الأسبوع القادم.

وأوضح المركز أنه يتوقع أن يتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ومن ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحدث تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض على الأنحاء المذكورة، مع فرصة لهطول الأمطار على شمال المملكة.