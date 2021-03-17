وزراء خارجية دول الخليج: نقف مع المملكة في إجراءاتها ضد الأعمال الإرهابية.. وأمن دولنا كلُّ لا يتجزأ

بلادي – الرياض :

أدان مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الأربعاء)، استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المملكة.

وأكد المجلس، خلال البيان الختامي للمجلس الوزاري، وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها لكل الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين ومصادر الطاقة العالمية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، بجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال التخريبية الإرهابية، والجهات التي تدعمها.

وشدد على ما تضمنه “بيان العلا”، وإعلانه الصادر عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وثمّن ما حققته مسيرة مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكدًا قوة وتماسك المجلس وثبات مسيرته، متطلعًا للعقد الخامس لدول المجلس.

كما أكد المجلس الوزاري ضرورة أن تشتمل أي مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما فيها الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة والبرنامج النووي، وسلامة الملاحة في الخليج في سلة واحدة.

وطالب بضرورة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات، مدينًا استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية، والمليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي، وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.