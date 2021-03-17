“الغذاء والدواء” توضح الاشتراطات الواجب توافرها في العصائر والمشروبات المقدمة بالمطاعم والمحلات

بلادي – الرياض :
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، الاشتراطات الواجب توافرها في قوائم الأطعمة والمشروبات واللوحات الإلكترونية في المطاعم والمقاهي ومحلات العصائر .
وشددت على كتابة اسم المنتج على حسب نوعه، سواء كان “كوكتيلا، أو عصيرا، أو شرابا أو نكتارا”، بجانب الإفصاح عن محتويات المنتج من السعرات الحرارية أو مسببات الحساسية.
كما أشارت إلى ضرورة توضيح مكونات المنتج، مثل “عصير مشكل يحتوي على تفاح وبرتقال ومانجو”، مع إضافة عبارة “بدون سكر مضاف” أسفل قائمة العصائر الطازجة.
وحذرت الهيئة من استخدام العبارات المضللة في قوائم المحلات والمقاهي والمطاعم، مثل استخدام عبارة “الخلطة السحرية أو عصائر الطاقة”، مؤكدة ضرورة الإفصاح عن كمية السكر المضافة في الخلطات والمشروبات، بجانب كتابة عبارة “يحق للمستهلك طلب عدم إضافة السكر في الخلطات والمشروبات” في القوائم الخاصة بها.
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