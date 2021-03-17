بعد قرار مجلس الوزراء.. إليك أبرز إنجازات ومشروعات المركز الوطني للتخصيص

بلادي – الرياض :

استعرض المركز الوطني للتخصيص، مسيرة المركز خلال عام 2020، من خلال دعم عدة قطاعات لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في المملكة.

وأوضح المركز، أنه دشن محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع وزارة النقل، على مساحة 60 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية 600 ألف طن سنويًا.

وأشار إلى دوره في تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، على مساحة 19 كيلومترا مربعا، وبطاقة استيعابية 105 ملايين طن، لـ7.5 مليون حاوية.

كما ساهم المركز في إنشاء مشروع محطة الجبيل لإنتاج المياه المستقل، المرحلة الثالثة “أ”، بإنتاجية 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والذي يخدم مناطق الشرقية والرياض والقصيم، ومشروع محطة “ينبع” لإنتاج المياه المستقل المرحلة الرابعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإنتاجية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وبين أن الأثر الاقتصادي لبيع أصول شركة مطاحن الدقيق الأولى والثالثة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بلغ 2.7 مليار ريال، فيما نجح المركز في جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية (60 مدرسة)، بطاقة استيعابية 50 ألف طالب وطالبة في مدينتي مكة المكرمة وجدة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته أمس (الثلاثاء)، على نظام التخصيص، فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن النظام الجديد يهدف إلى إيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.