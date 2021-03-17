برعاية ولي العهد.. برنامج “صنع في السعودية” ينطلق في 28 مارس الجاري

بلادي – الرياض :

برعاية من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في 28 مارس الجاري برنامج “صنع في السعودية”، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن “الشعار”، الذي يقدّم هوية رسمية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات، يعقبها مؤتمر صحفي لـوزير الصناعة والثروة المعدنية، لإلقاء الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.

يُذكر أن برنامج “صُنِع في السعودية”، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، ما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات المحلية، وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بحلول عام 2030.