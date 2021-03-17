“الصحة”: تمديد العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح 24 ساعة

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، أنها قررت تمديد العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض، ليصبح على مدار 24 ساعة، بدءًا من اليوم (الأربعاء).
وعللت الوزارة القرار بالاقبال العالي على تلقي اللقاح، من قِبل المواطنين والمقيمين.
ودعت الوزارة الراغبين في أخذ اللقاح لحجز موعد للتطعيم عبر تطبيق صحتي، مشددةً على ضرورة الحضور في نفس الموعد.
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