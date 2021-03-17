سمو نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية في مساجد المنطقة

دوت الخليج – بندري شبيلي
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، تقريراً عن الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في مساجد المنطقة .
وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد السائح بمناسبة تعيينه مديراً للفرع على أهمية دور الوزارة في تنظيم المساجد والأئمة والمؤذنين ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد والجوامع، مثمناً جهود الجميع في خدمة المساجد وحماية المصلين من هذه الجائحة .
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