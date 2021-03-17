أجندة التعافي  ….الكاتبة الصحفية / عائشة العلوني

التعافي قرار يحيي أرواحاً وأدها اصحابها والركون إلى الماضي والجلوس في الزوايا المظلمة تواطؤ على النفس ، وتحميلها عبء المواقف المؤلمه ، ولحظات خيبات الظنون

فالتسامح ليس بالضرورة ضعف أو عدم القدرة على رد ضرباتهم بالمثل

لكن لدينا طريق قد هدانا الله إليه

(والعافين عن الناس )

العفو عند المقدرة أعظم لحظات النصر

الانتصار عندما أكون قادر على رد الفعل بالفعل ،لكني أحب الله

وأني عفوت لوجه الله

ربما كان عفوك مع قدرتك على رد الألم بنفس القوة رادع يعيدهم الى الله ورفعة لك في السموات والأرض

ولأنه ويعلم الجميع أن طريق الظالم مسدود بسد حصين ألا وهو دعوة المظلوم

الذي تضل تصعد في السموات الى أن تستقر في السماء السابعة

فيقسم الله حين اذ وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين

فإياكم وإياكم من كسر القلوب ، وابكاء عين ليس بمقدورها إلا أن تسخر خيوط الليل لرفع دعواتها ،تناجي خالقها ، تبات باكية على سجادتها ، فينام الظالم قرير العين متجاهلاً وعد الله كثيراً منا يسامح لكن لا ينسى تبقى ندبات الجروح تاركه علامة

خدوش تنزف بملامح مكسورة

كلمات قد يسردها البعض دون علمه أنها أشد وقعاً من السوط على قلوبنا

ليس بالضرورة أن تظلمني بأكل مالي ، قد أُظلم بكلمه أو فعل او ربما إشارة استخفاف من أحدهم ، قد أظلم بإعطائي مكاناً كنت استحق أفضل منه ، قد أظلم بنظرة تغمز بها لغيري ولا تعلم وقعها القاتل على قلبي

لأولئك الذين يتلذذون بأذية الغير ، ويتراقصون على جروحهم ، لاؤلئك الذين تجاوزوا الإنسانية ، الدنيا بحجم تلك المسافات الصغيره بين أناملكم

سيأتيكم مردود أفعالكم وستسقون بما سقيتم وكأس سقيتم السم فيه ستتجرعون ويلاته فحينها أقرأوا على نفسكم سطوراً قد خطتها أيديكم

وحظروا حجتكم التي ستقابلون بها الله

ربي إني عفوت عن البعض وتركت البعض تدور عليهم الدوائر بأمرك ، ليس حقداً ، لكن انصافاً

ارفعوا ملفاتكم إلى لله ، وأكملوا حياتكم بطمأنينة وأغمروا أفئدتكم سكينة ،وتجاوزا

عن كثير ، تعافوا من كل شيء قد يخدش راحة القلب وصفاء الروح ، ولذة الحياة