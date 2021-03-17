التقديم في الترقيات من بوابة مسار لعام 1442

التقديم في الترقيات من بوابة مسار، بوابة مسار هي المسؤولة عن تقديم الترقيات الخاصة بالقطاع الحكومي فقط وهي تابعة لوزارة الموارد البشرية، حيث تضع الهيئة مجموعة شروط للترقية في الوظائف الحكومية يتم التعرف عليها من خلال بوابة مسار ومن ثم التقديم على طلب الترقية من خلال البوابة الإلكترونية بوابة مسار، وبعد تقديم الطلب يتم الانتظار حتى يوافق عليه، حيث أن الترقية في العمل تساعد في الكثير من الأشياء مثل ارتفاع مكانة وقيمة الشخص وكذلك تزيد من الراتب الشهري له وتزيد من فرصته عند العمل في أماكن أخرى.

شروط القبول في ترقيات مسار

توضح بوابة مسار مجموعة شروط ضرورية أن تتوافر في العامل الراغب في تقديم ترقية في بوابة مسار، وذلك حتى يسهل من طلب قبول التقديم بكل سهولة ومن تلك الشروط:

تجرى مفاضلة طبيعية بين الأشخاص الموجودين بالعمل من خلال مقابلة شخصية مع العاملين، وبعد ذلك يقع الاختيار على الشخص الأفضل من بينهم.

وكذلك يقع الاختيار على الشخص الحاصل على واحد من أفضل برامج التدريب والتطوير التي تتناسب مع طبيعة العمل.

يلي اختيار الشخص الأفضل النظر في المؤهل العالي الذي يمتلكه الشخص.

عند التعيين يتم اختيار من هم أصحاب الإقامة.

طريقة التقديم في مسار للترقيات

من خلال بوابة مسار الإلكترونية يمكن التقديم على مجموعة مختلفة من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية والعاملين بالقطاع الحكومي، وواحدة من خدمات بوابة مسار أنها تسمح للعاملين بالتقديم على طلب الترقية في العمل ويتم ذلك بمتابعة الخطوات الموضحة: