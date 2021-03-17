مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 وشاغلي الوظائف التعليمية.. لائحة الوظائف التعليمية

يتم البحث وعلى مدار السنة عن مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 وكذلك بقية شاغلي الوظائف التعليمية، و كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة والعديد من الأسئلة المشابهة بخصوص هذا الأمر، وفي هذه الأثناء تم إقرار لائحة الوظائف التعليمية متضمنة الضوابط وحجم المكافأة للرتب التعليمية التي تشملها اللائحة وذلك عن كل سنه يتم عملها في الوظيفة، متضمنة المدة السابقة لنفاذ اللائحة وبحسب اللائحة الجديدة فإن التعديلات الجديدة كان من ضمنها الزيادة في المكافأة كما نصت إحدى مواد اللائحة على أن المعلمين في المستويات الرابعة والخامسة والسادسة سيتم تثبيتهم تحت مسمى وظيفي “معلم ممارس”.

مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 معلم ممارس وباقي الرتب الوظيفية

تنقسم سنوات الخدمة على خمسة رتب وظيفية وهي مساعد المعلم والمعلم والمعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير، وتبدأ سنوات الخدمة من 10 سنوات وحتى 40 سنة بحسب التقديرات الجديدة، وفيما يلي سنوات الخدمة بالنسبة للمعلم ومساعد المعلم:

خدمه عشرة سنوات وحتى 15 سنه يتحصل فيها الموظف من 8,000 ريال وحتى 12,000 ريال

الخدمة من 16 عاما وحتى 20 عام يتحصل فيها الموظف ما بين 17.600 ريال سعودي وحتى 22,000 ريال

مكافأة نهاية الخدمة من 21 عاما وحتى 25 عام تبدأ من 31.500 ريال وتنتهي عند 37.500 ريال

من 21 عاما وحتى 25 عام تبدأ من 31.500 ريال وتنتهي عند 37.500 ريال المكافأة من 26 عاما وحتى 30 عام تبدأ من 52 ألف ريال وتنتهي عند 60 ألف ريال

المكافأة من 31 عام وحتى 40 عام تبدأ من 93 ألف ريال وحتى 120 ألف ريال، ننوه إلى أننا سنقوم بتوفير صورة توضح سنوات الخدمة متضمنه المبلغ التقديري للمكافأة بالنسبة لرتب مساعد المعلم والمعلم وباقي الرتب الوظيفية.

مكافأة نهاية الخدمة معلم ممارس 2021

تبدأ سنوات الخدمة من عشرة سنوات وحتى 15 عام من 9.000 ريال وتنتهي عند 13.500 ريال سعودي

بينما يتحصل المعلم الممارس على مكافأة ابتداء من 19200 ريال سعودي وحتى 24 ألف ريال ولسنوات خدمة تبدأ من 16 عاما وحتى 20 عام

في حين يحصل المعلم الممارس الذي قضى ما بين 21 عاما وحتى 25 عام على 33.600 ريال وحتى 40 ألف ريال

فيما يحصل على 54.600 ريال وحتى 63 ألف ريال من سنوات خدمة تبدأ من 26 عام وتنتهي عند 30 عام

أما الموظفين الذي استمروا من 31 عام وحتى 40 عام سيتحصلوا على مكافأة انتهاء الخدمة من 96.100 ريال وحتى 124 ألف ريال.

ما هو حجم مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية لرتبة معلم متقدم

يحصل المعلم المتقدم من عشر سنوات خدمة في ذات الوظيفة وحتى خمسة عشر سنه ما بين 10.000 ريال وحتى 15.000 ريال

من عشر سنوات خدمة في ذات الوظيفة وحتى خمسة عشر سنه ما بين 10.000 ريال وحتى 15.000 ريال أما إن استمر في وظيفته من 16 عام وحتى 20 عام فإنه يحصل على مبلغ نهاية الخدمة ما بين 20.800 ريال وإلى 26 ألف ريال سعودي

إن استمر 21 عام وحتى 25 عام سيحصل على مكافأة ما بين 35.700 ريال سعودي وحتى 42.500 ريال سعودي

أما إذا بقي ما بين 26 عام وحتى 30 عام فسيحصل على مكافأة من 57.200 ريال وحتى 66.000 ريال سعودي

بينما سيتحصل الموظف على مكافأة ما بين 99.200 ريال وحتى 128000 ريال سعودي ولسنوات خدمة ما بين 31 عام وحتى 40 عام.

مكافأة معلم خبير في لائحة شاغلي الوظائف التعليمية