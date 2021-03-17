نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 وشاغلي الوظائف التعليمية.. لائحة الوظائف التعليمية في المقال التالي
يتم البحث وعلى مدار السنة عن مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 وكذلك بقية شاغلي الوظائف التعليمية، و كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة والعديد من الأسئلة المشابهة بخصوص هذا الأمر، وفي هذه الأثناء تم إقرار لائحة الوظائف التعليمية متضمنة الضوابط وحجم المكافأة للرتب التعليمية التي تشملها اللائحة وذلك عن كل سنه يتم عملها في الوظيفة، متضمنة المدة السابقة لنفاذ اللائحة وبحسب اللائحة الجديدة فإن التعديلات الجديدة كان من ضمنها الزيادة في المكافأة كما نصت إحدى مواد اللائحة على أن المعلمين في المستويات الرابعة والخامسة والسادسة سيتم تثبيتهم تحت مسمى وظيفي “معلم ممارس”.
مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1442 معلم ممارس وباقي الرتب الوظيفية
تنقسم سنوات الخدمة على خمسة رتب وظيفية وهي مساعد المعلم والمعلم والمعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير، وتبدأ سنوات الخدمة من 10 سنوات وحتى 40 سنة بحسب التقديرات الجديدة، وفيما يلي سنوات الخدمة بالنسبة للمعلم ومساعد المعلم:
- خدمه عشرة سنوات وحتى 15 سنه يتحصل فيها الموظف من 8,000 ريال وحتى 12,000 ريال
- الخدمة من 16 عاما وحتى 20 عام يتحصل فيها الموظف ما بين 17.600 ريال سعودي وحتى 22,000 ريال
- مكافأة نهاية الخدمة من 21 عاما وحتى 25 عام تبدأ من 31.500 ريال وتنتهي عند 37.500 ريال
- المكافأة من 26 عاما وحتى 30 عام تبدأ من 52 ألف ريال وتنتهي عند 60 ألف ريال
- المكافأة من 31 عام وحتى 40 عام تبدأ من 93 ألف ريال وحتى 120 ألف ريال، ننوه إلى أننا سنقوم بتوفير صورة توضح سنوات الخدمة متضمنه المبلغ التقديري للمكافأة بالنسبة لرتب مساعد المعلم والمعلم وباقي الرتب الوظيفية.
مكافأة نهاية الخدمة معلم ممارس 2021
- تبدأ سنوات الخدمة من عشرة سنوات وحتى 15 عام من 9.000 ريال وتنتهي عند 13.500 ريال سعودي
- بينما يتحصل المعلم الممارس على مكافأة ابتداء من 19200 ريال سعودي وحتى 24 ألف ريال ولسنوات خدمة تبدأ من 16 عاما وحتى 20 عام
- في حين يحصل المعلم الممارس الذي قضى ما بين 21 عاما وحتى 25 عام على 33.600 ريال وحتى 40 ألف ريال
- فيما يحصل على 54.600 ريال وحتى 63 ألف ريال من سنوات خدمة تبدأ من 26 عام وتنتهي عند 30 عام
- أما الموظفين الذي استمروا من 31 عام وحتى 40 عام سيتحصلوا على مكافأة انتهاء الخدمة من 96.100 ريال وحتى 124 ألف ريال.
ما هو حجم مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية لرتبة معلم متقدم
- يحصل المعلم المتقدم من عشر سنوات خدمة في ذات الوظيفة وحتى خمسة عشر سنه ما بين 10.000 ريال وحتى 15.000 ريال
- أما إن استمر في وظيفته من 16 عام وحتى 20 عام فإنه يحصل على مبلغ نهاية الخدمة ما بين 20.800 ريال وإلى 26 ألف ريال سعودي
- إن استمر 21 عام وحتى 25 عام سيحصل على مكافأة ما بين 35.700 ريال سعودي وحتى 42.500 ريال سعودي
- أما إذا بقي ما بين 26 عام وحتى 30 عام فسيحصل على مكافأة من 57.200 ريال وحتى 66.000 ريال سعودي
- بينما سيتحصل الموظف على مكافأة ما بين 99.200 ريال وحتى 128000 ريال سعودي ولسنوات خدمة ما بين 31 عام وحتى 40 عام.
مكافأة معلم خبير في لائحة شاغلي الوظائف التعليمية
- يحصل المعلم الخبير على 11,000 وحتى 16,500 ريال بشرط استمراره في العمل من عشر سنوات وحتى 15 سنة
- ما بين 16 عام وحتى 20 عام خدمة يتحصل المعلم الخبير على مكافأة ما بين 24 ألف وحتى 30 ألف ريال
- ابتداء من إحدى وعشرين عام وحتى خدمة 25 عام يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة 1442 ما بين 42 ألف ريال وحتى 50,000 ريال سعودي
- المعلم الخبير يحصل على مكافأة نهاية خدمته بدءً من 65 ألف ريال وحتى 75 ألف ريال بشرط استمراره في العمل ما بين 26 سنة وحتى 30 سنة
- في حين أن الاستمرار في العمل في وظيفة واحدة من إحدى وثلاثين عاما وحتى 40 عام سيحصل فيها المعلم الخبير على مكافأة نهاية خدمته ما بين 108.500 ريال وحتى 140.000 ريال سعودي
- والآن إليكم صورة توضيحية لجميع سنوات الخدمة ولجميع الرتب الوظيفية موضحه فيها سنوات الخدمة وما يناسبها من مبلغ تقديري سيتحصل عليه الموظف عند انتهاء خدمته.
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