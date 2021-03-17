الربط بين منصة سابر وفسح من الجمارك وكيفية التسجيل

الربط بين منصة سابر وفسح من الجمارك، نظرًا لرغبة هيئة الجمارك العامة في السعودية في التسهيل والتسريع من الإجراءات الجمركية للتجار والمستوردين، قامت باتخاذ خطوة كبيرة وهامة من أجل ذلك وتحقيقًا لسرعة الإجراءات تم ضم منصة فسح ومنصة سابر في منصة واحدة، وكان هذا بعد التعاون بين الجمارك العامة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

أهمية الربط بين سابر وفسح

يعود قرار الربط بين منصة سابر وفسح من الهيئة العامة للجمارك للعديد من الفوائد التجار والمستوردين منها:

منصة فسح هي المنظومة التي تتيح معاملات كلا من الاستيراد والتصدير وأي خدمات أخرى خاصة بالجمارك، وتم إطلاقها منذ عامين أي من عام 2018 حتى تسهل خدمات التجارة الجمركية.

أما عن منصة سابر فهي المسئولة عن إصدار شهادات المطابقة الإلكترونية لتمكين المورد والمصنع وللمنتجات الاستهلاكية.

وبذلك بعد دمج كلا المنصتين معًا يتم تسريع الخدمات الجمركية وإنجازها في وقت أقل.

خطوات التسجيل في منصة فسح

من خلال الخطوات التالية يمكن التسجيل إلكترونيًا في منصة فسح:

فتح الموقع الإلكتروني للمنصة والنقر على بدء الآن.

يجب أن تسجل الآن جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية ونوعها ونوع النشاط والجهة ورقم السجل التجاري الخاص بك ورقم الجوال.

بعد التأكد من تسجيل المعلومات السابقة بشكل صحيح يكتب التاريخ الخاص بانتهاء الهوية الوطنية بالتاريخ الهجري والنقر على التالي ورقم التحقق بعد ذلك.

تقرأ الأحكام الموضوعة بشكل جيد والموافقة عليها بعد ذلك، ويكتب الاسم وكلمة المرور والنقر على زر الإرسال لدراسة الطلب.

الدخول إلى الحساب الشخصي في فسح

بعد إنشاء حساب في منصة فسح يمكن باتباع الخطوات التالية الوصول للحساب الشخصي في منصة فسح لاستخدام المنصة: