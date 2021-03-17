نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني لاستقبال الشكاوى أو الاعتراض عن مبلغ الدعم المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن المجاني هو رقم قد تم توفيره لجميع المستفيدين من البرنامج لتسهيل طريقة التواصل المباشر بين المستفيد وبرنامج حساب المواطن السعودي، كما يهدف توفير رقم تواصل بشكل مباشر إلى إمكانية تقديم الشكاوى أو الاعتراض علي مبلغ الدعم الذي تم صرفه أو الاستفسار عن أي سؤال يخص الدعم، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن هو برنامج قد قامت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية و بتوفيره للعمل علي رفع المستوي المعيشي للأسر محدودة الدخل، ويتم تحديد مبلغ محدد لدعم لتلك الأسر ويتم صرف الدعم شهرياً، حيث اعتاد البرنامج علي دفع مبلغ الدعم المستحق للمواطنين يوم 10 من كل شهر ميلادي، وبعد فتح باب الاعتراض عن مستحقات الدعم للمستفيدين أشار البرنامج إلي إتاحة العديد من القنوات الرسمية و المعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أشار البرنامج إلي أنه تم التنوع بين قنوات الاتصال لسهولة التواصل مع خدمة العملاء علي حسب الطريقة المفضلة لدي صاحب الشكوي.

رقم حساب المواطن المجاني

قد أشار برنامج حساب المواطن إلي توفير رقم لتقديم بعض الشكاوى أو الاعتراضات التي يواجهها المستفيد من برنامج الدعم، أو في حالة الاستفسار عن أي سؤال يخص الدعم المستحق وطرق التواصل هي كالتالي:

يمكنك الاتصال علي رقم الحساب المجاني الموحد وهو:19912 .

يمكن التواصل علي البرنامج عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن.

يمكن التواصل في حالة الشكوي أو الاستفسار علي الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كما يمكن للمستفيدين الدخول علي خدمة العملاء في الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن علي ” تويتر”.

رقم حساب المواطن المجاني ومواعيد العمل

يمكنك من خلال المقال معرفة طريقة دعم حساب المواطن للمطلقة حديثاً، قد أعلن برنامج حساب مواطن إلي مواعيد عمل وإتاحة الاتصال أمام المستفيدين من خلال الرقم الموحد للشكاوى أواستقبال الاستفسارات والذي تم تحديده وهو:” 19912″ علي أن يكون ساعات العمل ابتداءً من يوم الأحد وحتي يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة العاشرة مساءً، أما عن البوابة الالكترونية وحساب خدمة العملاء علي الموقع الرسمي “تويتر” فيمكن للمستفيدين التواصل بشكل مستمر علي مدار اليوم.

خدمة صوتك مسموع

هي خدمة إلكترونية قد قام البرنامج بإطلاقها حتي يتمكن العميل مع التواصل المباشر مع خدمة العملاء بطريقة سهلة وميسرة للعمل علي إرضاء العميل والإجابة علي جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المستفيدين و المستفيدات من البرنامج، وتعتبر خدمة صوتك مسموع خدمة نافذه إلكترونية علي موقع حساب المواطن الالكتروني ، مما تعمل علي تطوير مستوي التفاعل وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بالمستفيدين.

طرق الاستعلام عن حساب مواطن الدفعة 40

اليوم وفي ساعات الصباح المبكر من يوم الأربعاء الموافق 10 من مارس للعام الحالي 2021 ميلادية تم إيداع مبلغ دم حساب المواطن لجميع المستفيدين والمستوفون الشروط الأهلية، ويمكنك الاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بحساب المواطن ، و يمكن التحقق من إيداع الدعم علي مدار اليوم.