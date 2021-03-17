نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل برنامج “صنع في السعودية” يوم 28 مارس الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد سلمان سوف يتم إطلاق برنامج صنع في السعودية عبر بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة الصادرات في السعودية يوم 28 الشهر الجاري، هو برنامج يهدف إلى تنمية القدرات المحلية والخدمات المُقدمة وطنيًا بدلًا من استيراد المنتجات من الخارج يسعى إلى تأكيد مدى أهمية الصناعة المحلية الصغيرة والكبيرة أيضًا.

برنامج صنع في السعودية 28 مارس

يسعى ولي العهد إلى رفع مستوى المعيشة ونجاح المملكة في كافة المجالات وليس سياسيًا فقط بل اقتصاديًا أيضًا مُقدرًا مدى أهمية دعم المنتج الوطني عالي الجودة الذي يستطيع بدوره منافسة المنتجات العالمية.

والجدير بالذكر أن الفاعلية سوف تكون بصورة افتراضية اونلاين نظرًا للظروف التي يشهدها العالم اليوم، وسوف يتم تقديم العديد من المنتجات السعودية وأيضًا الخدمات التي سيتم الترويج لها في الداخل والخارج.

وبعد إتمام البرنامج سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل عبر مؤتمر صحفي مباشر يُناقش آلية عمل البرنامج ومدى نجاح المنتج المحلي وقدرته في منافسة المنتجات العالمية، وهل نستطيع استبدال المنتجات العالمية بمنتج محلي مصنوع من أيادي سعودية؟ هذا ما سوف يتطرق إليه البرنامج أيضًا.

علاوة على ذلك، تظهر رؤية 2030 للملكة في الخلفية وتهتم اقتصاديًا بالجميع وليس فقط المشاريع الكبرى بل محدودي الدخل الذين يقدمون منتجات مُطابقة للشروط والأحكام، علمًا بأنه من المتوقع زيادة القوة الشرائية للمنتجات التي سوف يتم الإعلان عنها في البرنامج.

ومن ثم سوف تنتقل معايير وأسهم القطاع الخاص تلقائيًا بنسبة تزيد عن 65% إلى دعم المشاريع المحلية خاصةً غير النفطية، وسوف يتم تصدير المنتجات أيضًا ليعلم العالم أجمع مدى تميز المنتجات المحلية، وتدخل المنافسة عبر المنتجات الاعتيادية بعيدًا عن النفط الذي يُعتبر أساس الصادرات في المملكة العربية السعودية، هكذا تعرفنا على برنامج صنع في السعودية بالتفصيل.