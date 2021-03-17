نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تويو To You يفتح مجال الانضمام لخدمة التوصيل وتحقيق مصدر دخل إضافي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اشركة صاحبة تطبيق To You تو يو الخاصة بتوصيل الطلبات عن فتح الباب للتسجيل والانضمام إلى الفريق الخاص بخدمة التوصيل، سارع بالتسجيل في التطبيق واحصل على فرصة العمل في أوقات فراغك لتحقيق مصدر دخل إضافي لك.

ما هو تطبيق تويو To You

تطبيق تو يو هو تطبيق يقدم لمستخدميه عدة خدمات متعلقة بالتوصيل، حيث يمكنك استخدام تطبيق تو يو لطلب سائق ليقوم بتوصيلك إلى وجهة معينة، وهذا ما يشابه تطبيقي أوبر وكريم، ويقدم التطبيق أيضا خدمة توصيل الطلبات من المطاعم والمتاجر المدعومة من التطبيق.

التسجيل في تويو To You

يمكنك الآن من التسجيل في تويو والحصول على دخل مميز قد يصل إلى حوالي 2900 ريال أسبوعيا، حيث أنه إذا لم تستطع الحصول على فرصة التسجيل في أوبر أو كريم ولم تحصل على فرصة للعمل وتحقيق الأرباح منهما بسبب الشروط الخاصة بالتطبيقين أو عدة مشاكل أخرى، فأنت الآن لديك فرصة ذهبية للتسجيل والعمل في تويو وتحقيق دخل إضافي.

ويمكنك التسجيل في تويو للتوصيل مهما كانت المدينة التي تعيش بها بالمملكة، سواء كانت الرياض، جدة، الدمام، مكة، إلخ.

خطوات التسجيل في تويو

للتسجيل في تويو قم بالخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بتطبيق تويو toyou.io أو قم بتحميل تطبيق تويو الخاص بالسائقين ToYou Rep من متجر بلاي أو App Store.

قم بالضغط على تسجيل Register.

ستظهر لك شاشة بها بعض التعليمات اقرأها ثم اضغط على التالي continue.

قم بكتابة اسمك الأول، ثم اضغط على التالي.

اكتب العائلة ثم اضغط على التالي.

اكتب رقم هاتفك المحمول ثم اضغط على التالي.

اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك ثم اضغط على النالي.

اختر المدينة التي تعيش بها ثم اختر الحي ثم اضغط على التالي.

ثم ستظهر لك شاشة بها الشروط اقرأها ثم اختر إذا كنت ستعمل كسائق ركاب أو سائق توصيل طلبات.

وستقوم برفع صورة لك بخلفية بيضاء على الموقع.

ويمكنك استكمال باقي الاجراءات المتعلقة بالسيارة والبيانات الخاصة بها وبالرخصة، وبعدها ستصبح سائقا في تويو، ويمكنك تحقيق عائد مادي وربح إضافي في أوقات فراغك من خلاله.