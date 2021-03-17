مزايا المصرفية الماسية بنك الرياض ورابط التقديم عليها

مزايا المصرفية الماسية بنك الرياض والتي تناوب عملاء البنك البحث عنها خلال وقت مضي فهي تلبي لجميع العملاء العديد من الخدمات التي يرغبن بها، فمن خلال المصرفية الماسية يستطيع العميل الحصول على بطاقة هوية جديدة مع الاستمتاع بكثير من المميزات التي اختيرت لتلك الفئة فمن خلالها يمكن عمل توسعات داخل الشركات الكبيرة حيثُ عمل البنك على عمل بعض التعديلات الحديثة التي تخدم تلك الفئة، لأنها تستعين بمن يمتلكون الخبرة والكفاءة لتحقيق النتائج المرجوة من الاستثمارات.

مزايا المصرفية الماسية بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لجميع العملاء التابعين للبنك مجموعة من المميزات فقد قسمت المصرفية الماسية المكان بحسب الأولوية المطلوبة بالنسبة للخدمات، ويطبق ذلك في جميع الفروع المتاحة داخل مدينة الرياض وقد جاءت المميزات بالشكل التالي:

تقديم خدمة الاستشارة الاستثمارية عبر خدمات الرياض المالية

المالية تقديم بعض البطاقات الائتمانية مجانًا دون دفع رسوم مثل ماستر كارد

تقديم تقرير ربع اقتصادي من بنك الرياض

يتوفر مجموعة من المديرين الذين لديهم قدرة إتاحة المعلومات المطلوبة للعملاء وتحقيق الخدمات المرجوة

الولوج داخل صالات رجال الأعمال داخل كافة المطارات العالمية

توفير خصومات على جميع الرسوم الإدارية

الإعفاء من الرسوم التي تدفع للعمليات البنكية مثل صناديق الامانات

يمكن الاشتراك بصناديق الاستثمار من خلال خدمات التوسيط البنكية

الحصول على عدد من الحلول الرقمية

الحصول على دفتر شيكات جميل ومجانًا

يمكن الاستفادة من برنامج عائلتي فهو يضم عدد من الخدمات للعائلة بالكامل.

آلية الانضمام إلي المصرفية الماسية

يمكن للعملاء اتباع بعض الخطوات لتحقيق الانضمام وهي بالشكل التالي:

الذهاب للبنك و فتح حساب جديد مع إيداع 1.000.000 ريال

جديد مع إيداع 1.000.000 ريال توفير 5.000.000 ريال رصيد جاري في آخر ثلاثة أشهر

تقديم شهادة تفيد تحويل الراتب من مقر العمل للبنك والجدير بالذكر أن الراتب يبدأ من 40.000 آلف ريال فأكثر

يجب على العميل تدوين جميع البيانات التي تطلب منه عبر النموذج المقدم من البنك للمديرين.

نبذة عن بنك الرياض

هو أحد البنوك المصرفية الضخمة التي داخل المملكة العربية السعودية والذي تمتد الأنشطة الخاصة به إلي الشرق الأوسط بالكامل، فهو يتيح مجموعة كبيرة من الخدمات والاستثمارات للمؤسسات الضخمة والأعمال الفردية أيضًا، كما يقدم البنك عدد من التمويلات من خلال استخدام رأس المال المتاح لديه ويسمح بالمشاركة بالأموال داخل جميع القطاعات النفطية.