إلغاء نظام الكفيل في السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

قامت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية السعودية بعمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعتبر هذه المبادرة من مبادرات برنامج التحول الوطني، ووفقا للوزارة فإن 7 ملايين عامل غير سعودي سيستفيد من هذه المبادرة بشكل كبير باستثناء العمالة المنزلية كالخادمات، تابع معنا للتعرف على المزيد حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية والمزيد من التفاصيل حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

أهداف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

تهدف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية إلى ثلاث أهداف رئيسية وهي:

إتاحة الإمكانية للعامل لأن ينتقل من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء مدة العقد بدون الحاجة إلى أخذ الإذن من الكفيل. تسمح للعامل بالخروج والعودة للسعودية بدون الحاجة إلى الكفيل، كما يمكن للعامل فسخ التعاقد مع صاحب العمل ودفع الشرط الجزائي الخاص بالعقد وعمل خروج نهائي بدون الحاجة إلى الكفيل. وتهدف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية إلى تحسين تصنيف السوق السعودي ضمن المؤشرات العالمية، وتقليل الخلافات بين أصحاب العمل والعمال.

معلومات حول إلغاء نظام الكفيل

استمرت السعودية على نظام الكفيل لمدة طويلة، حيث تبلغ هذه المدة حوالي 72 عاما، حيث ظل نظام الكفيل طوال ال72 عاما محددا للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقد تم التنديد بهذا النظام من قبل بعض المنظمات الحقوقية بسبب أن هذا النظام يقلل من الاستفادة من بعض الحقوق للعامل، ويتيح للكفيل بعض الصلاحيات التي قد يسيء استخدامها، وهذا تسبب في حدوث الكثير من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال.

وتسمح المبادرة للعامل الوافد الانتقال من عمله إلى عمل آخر عند انتهاء مدة العقد وفقا للضوابط المحددة، ووتتيح المبادرة للعامل إمكانية عمل تأشيرة خروج وعودة بنفسه مع إشعار صاحب العمل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل، ويمكن أيضا للعامل عمل تأشيرة خروج نهائي بشرط انتهاء عقده أو فسخ التعاقد مع تحمل العامل التبعات من غرامات وشرط جزائي وهذا بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل.