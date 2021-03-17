نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي وطرق التواصل مع الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المستخدمين لتطبيق مدرستي داخل المملكة عن حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي والسبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة حيث أن تطبيق مدرستي هو إحدى أهم تطبيقات المنظومة التعليمية والتي تعزز استخدام التعليم عن بعد وحدوث مشكلة منصتي مدرستي قد تؤثر بالسلب على العملية التعلمية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي.

حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي

مع تكرار حدوث مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي والتي تواجه العديد من الطلاب بمجرد البدء في تسجيل الدخول فقد لجأ الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن حل مناسب لهذه المشكلة وتم تعريف المشكلة على أنها ليست مشكلة تقنية وإنما هي مشكلة تتعلق بالمتصفح المستخدم من قبل الطلاب وسوف نستعرض طريقة حل هذه المشكلة فيما يلي:

طريقة حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي

يتعين على الطالب وقت حدوث هذه المشكلة أتباع الخطوات التالية لحلها ومن ثم الولوج مرة أخرى إلى المنصة والبدء في تلقي المواد الخاصة به:

يقوم الطالب بالدخول إلى المتصفح المراد تسجيل الدخول من خلاله.

يقوم بعد ذلك الطالب بالتوجه إلى كلمة المحفوظات من خلال صفحة إعدادات المتصفح.

يتم بعد ذلك اختيار حذف المحفوظات من السجل خلال فترة زمنية ويمكن حذف السجل بالكامل.

يطلب بعد ذلك المتصفح من المستخدم إعادة تشغيله ليتم حفظ التغييرات التي تمت وبالتالي مسح جميع المحفوظات.

يقوم الطالب بعد إعادة التشغيل للمتفصح بتسجيل الدخول من جديد وهنا لن تتكرر نفس المشكلة مرة أخري.

وبذلك يرجع السبب الرئيسي في مشكلة تسجيل خروج من منصة مدرستي هو دخول الطالب لأكثر من مرة على المنصة وبالتالي فإن المتصفح يقوم بحفظ كافة المعلومات الخاصة بالعمليات وتبدأ هذه المشكلة بالظهور.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

يمكن للطلاب في حالة مواجهة مشاكل منصة مدرستي الاتصال بالرقم الخاص بالدعم الفني والذي يمكنهم من خلاله شرح المشكلة بصورة أسرع وسوف يعمل فريق الدعم الفني على حلها في أسرع وقت ممكن على أن يتم الاتصال برقم (320033988) ويمكن أيضًا من خلال رقم الدعم الفني الوصول إلى حل مشكلة أي حساب ترغب في تسجيل الخروج منه مدرستي .