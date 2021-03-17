أجدد قرارات وزير التعليم السعودي بشأن الدراسة بشهر رمضان وحقيقة موعد الاختبارات النهائية

أجدد قرارات وزارة التعليم السعودية على الرغم من أن وزارة التعليم السعودي لن تصدر حتى وقتنا الحالي أي قرارات جديدة بشأن ما يتعلق بتقديم موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالعام الدراسي 1442، فقد كثرت الكثير من الأقاويل والشائعات بشأن تقديمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الوزارة التعليمية أصدرت في الفترة الماضية قرار تبين به عدد الأيام الدراسية المقررة على الفصل الدراسي الثاني في المملكة، وأشادت بأن يوجد الكثير من الاجازات الرسمية خلال الدراسة، كما قامت بتحديد موعد الاختبارات التي قامت الوزارة بتحديدها على أن يتم القيام بها بشهر شوال، وبعد قضاء اجازة عيد الفطر المبارك، ولكن قد أصاب هذا القرار الطلاب وأولياء الأمر بالإزعاج وبادروا بالاعتراض عليه لعدة أسباب متنوعة للمواطنين بالمملكة.

أجدد قرارات وزير التعليم السعودي

حتى وقتنا الحالي لن يصدر أي قرار رسمي حاص بتقديم الموعد الخاص بالاختبارات النهائية قبل شهر رمضان، وعلى أن تبدأ الاجازة الرسمية لعيد الفطر يوم 17 من شهر رمضان على أن تعود الدراسة مجدداً يوم الحادي عشر من شهر شوال، وهو الموعد المحدد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وعلى أن تنتهي يوم 22من شهر شوال الموافق يوم خميس، أما بالنسبة للأخبار المتداولة بشأن تقديم الاختبارات ما هي إلا إشاعات ونفت الوزارة كل ما ورد منها، وأكدت على أن الاختبارات سوف تقيم بالمواعيد التي سبق الإعلان عنها ولا يوجد أي نية من وزارة التعليم السعودية من تقديمها أو تغيرها.

موعد الاختبارات النهائية بالسعودية

كما أوضحنا لكم بالسابق أن قد تم تحديد جدول الاختبارات بالسابق من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ولكن على الرغم من كل ذلك قد تم تداول استبيان يؤكد

تقديم موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني قبل قدوم عيد الفطر المبارك، ولكنها هذا كانت مجرد استطلاعات تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بوزارة التعليم السعودية، وقد أكدت نسبة كبيرة من الآراء التي أيدت أن تقوم الوزارة بتقديم الموعد قب شهر رمضان الكريم، ولكن حتى الوقت الحالي لا يوجد قرار رسمي صادر من الوزارة بشأن ذلك، وبناءً على هذا يقوم الطلاب بتأدية الاختبارات بموعدها التي قامت الوزارة بتحديدها.