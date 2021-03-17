تمويل شخصي من سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل يصل إلى 5000 ريال سعودي

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عمر شويل - جدة تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل يصل إلى 5000 ريال سعودي، يعد هذا التمويل من أفضل الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، حيث تراعي الحكومة السعودية المواطنين وتمنحهم تمويلات بدون شروط، وسنتناول طريقة الحصول على السلفة والشروط الواجب توافرها من خلال المقال التالي فتابعوا معنا.

شروط التمويل شخصي من سلفة بدون تحويل راتب

تقوم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية بتقديم تمويل شخصي وذلك بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لمساعدة المواطنين السعوديين، وسوف نتعرف على الشروط من خلال الآتي:

لا بد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على السلفة أن يكون سعودي ويحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم سنه لا يقل عن 18 سنة.

ويجب أيضا أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم للحصول على السلفة لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن تكون مدة الخدمة للعميل لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى له في طلب التمويل للسلفة.

كيفية الحصول على التمويل من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

تعتبر منصة سلفة من المنصات المهمة التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات والقروض المختلفة وللحصول على التمويل سوف نتعرف عليه من خلال الخطوات التالية :

أولا عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

اختيار زر التمويل الشخصي الإلكتروني من خلال منصة سلفة.

القيام بكتابة كافة البيانات بشكل سليم، مع كتابة اسم العميل والراتب الشهري له.

اختيار زر اطلب التمويل الآن.

بعدها الانتظار تقريبا 15 دقيقة لمعرفة الرفض أو القبول.

في حالة توافر كافة الشروط يتم قبول الطلب، وبعدها يتم تحويل المبلغ المطلوب على حساب العميل.

أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة

يتاح للعميل عميل إيداع بشكل سريع وفوري .

يعتبر تمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع الشريعة الإسلامية .

تعتبر فترة سداد تمويل الشخصي ميسر جداً للعميل .

بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعد أن تعرفنا على تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل يصل إلى 5000 ريال سعودي، وتعرفنا على كيفية التقديم والشروط الواجب توافرها في العميل، ولكن قبل أن يقوم المواطن بالتقديم يجب عليه التأكد من صحة كافة أوراقه لكي يتم قبول طلبه.