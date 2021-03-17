خطوات تقديم الأمن العام 1442 علي رتبة جندي

تقديم الأمن العام 1442 علي رتبة جندي أول تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التقديم فيها بعد إن قامت وزارة الداخلية السعودية بالأعلان عنها عبر موقع منصة أبشر للوظائف وفي السطور التالية سنذكر لكم شروط وطريقة التقديم في هذه الوظائف.

تقديم الأمن العام 1442

قامت إدارة مديرية الأمن العام وإدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف للرجال في مختلف القطاعات في المديرية حتي يتقدم لها العديد من الشباب السعودي الحاصل علي شهادة الثانوية العامة، ويتم التقديم إلكترونياً عبر موقع منصة أبشر ويتم خضوع المتقدمين لمجموعة من الأختبارات الرياضية والطبية من أجل التقديم في تلك الوظائف.

شروط الأمن العام

حدتت مديرية الأمن العام السعودي عدد من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المتقدمين من أجل التقديم في تلك الوظائف وتكون هذه الشروط في النحو التالي:-

يجب إن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبويين سعوديين.

يشترط إن يكون نشاء مع والدية في المملكة العربية السعودية.

أشترطت المدرية إن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك من أجل التقديم في هذه الوظائف.

يجب إن لا يكون قد تم فصلة سابقاً من الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية.

يشترط إن يكون المتقدم غير سعوي الجنسية.

أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب تقديم شهادة المعادلة.

إن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الرياضية.

طريقة تقديم الأمن العام 1442

حتي تستطيع التقديم في هذه الوظائف يتوجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:-