نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء مصرف الراجحي الجديد لجميع العملاء السعوديين والمقيمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء مصرف الراجحي الجديد فهو من أفضل وأهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها كثير من العملاء الذين إستفادوا من قروض مصرف الراجحي ولم يستطيعوا سداد الأقساط المتبقية بسبب ظروف مالية سيئة أو وفاة العميل المقترض أو عجز كلي للمقترض، فأن مصرف الراجحي يمنح هذه الفئة خدمة الاعفاء ولكن بشروط وضوابط معينة، فمن خلال موقعنا نوضح لكم خدمة إعفاء مصرف الراجحي الجديد بالمملكة العربية السعودية.

اعفاء بنك الراجحي السعودي

أعلن بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن إعفاء كل عملائه من دفع رسوم بطاقات الصرافة، فأن الاعفاء المقدم الجديد من مصرف الراجحي السعودي لجميع فروعه في كل أنحاء المملكة، بحيث يشمل الاعفاء الإصدار والتجديد وبدل فاقد، فأن مصرف الراجحي السعودي لا يسمح بتنفيذ أي عملية خصم يدوي لأي رسوم بطاقات الصراف الآلي علي حساب العميل، وهذه خطوة جيدة لجميع العملاء سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين.

شروط الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي الجديد

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية التي تفيد كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، ومن ضمن الخدمات تمويلات شخصية بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل ويقدم تسهيلات في السداد بأقساط مجدولة ومريحة، ومن أهم ما يقدمه مصرف الراجحي للعملاء خدمة إعفاء مصرف الراجحي لأهالي العميل المتوفي، وأيضاً تقدم خدمة إعفاء مصرف الراجحي للعميل المقترض الذي تعرض لعجز كلي بعد حصوله علي التمويل، فهناك ضوابط وشروط لكي يتم الحصول علي خدمة إعفاء مصرف الراجحي السعودي.

لا بد أن يكون المقترض المتوفي توفي وفاه طبيعية ولا تكون بسبب إنتحار.

أن يكون المقترض الذي أصيب بالعجز الكلي لا يكون تعاطي مخدرات أو الأدوية التي تصيبه بالعجز الكلي.

أن يثبت المقترض الذي أصيب بالعجز الكلي أن العجز ليس بسبب ممارسة تدريب رياضي خطير.

أن تكون الوفاة ليست بسبب حدث كارثي أو حرب أهلية أو عمل عدواني.

الرابط الرسمي لمصرف الراجحي

يبحث الكثير من المواطنين والتابعين لمصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن رابط الدخول الي الموقع الرسمي التابع لمصرف الراجحي السعودي، ولذلك نٌقدم إليكم الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي للبنك عبر ذلك المقال، فقد يتمكن أي عميل لمصرف الراجحي الدخول الي الرابط وطلب خدمة من خدمات البنك المصرفية سواء تمويل شخصي أو إعفاء مصرف الراجحي، أو استفسار عن أمر محدد.