نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وظائف جدارة الحج والعمرة لعام ١٤٤٢ وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة الحج والعمرة حيث إنه بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن وظائف شاغرة لموسم الحج والعمرة للعام الهجرى ١٤٤٢، رصد محرك البحث جوجل إرتفاع مؤشرات عملية البحث عن جدارة “مسار” من قبل المواطنين السعوديين من الفئات المستهدفة بالإعلان وهم الحاصلين على المعاهد والدبلومات المتوسطة التى بعد الثانوية وأيضاً الحاصلين على درجة البكالوريوس والدكتوراه والماجيستير فى مختلف المجالات والتخصصات.

وقد بدأت وزارة الحج ولعمرة بإستقبال طلبات التقديم لوظائف الحج والعمرة التى أعلنت عنها عبر نظام جدارة من على موقع وزارة الموارد البشرية وذلك خلال مهلة أسبوع تبدأ منذ يوم ٤ شعبان ١٤٤٢ ويستمر باب إستقبال الطلبات حتى يوم ١٠ شعبان ١٤٤٢، هذا بالنسبة للتقويم الهجرى، أما مدة إستقبال الطلبات بالتقويم الميلادى تكون منذ يوم ١٧ مارس ٢٠٢١ وحتى يوم ٢٣ مارس ٢٠٢١.

والجدير بالذكر أن وزارة التنمية البشرية قد قامت لاحقاً بتغيير إسم نظام جدارة إلى ألاسم الجديد منصة مسار.

الوظائف الشاغرة المتاحة عبر نظام جدارة للحج والعمرة

الوظائف الشاغرة التى قامت وزارة الحج والعمرة بإعلانها وإتاحتها للحاصلين على المؤهلات العليا لجميع التخصصات والمجالات هى عددها ٤٤ وظيفة بنظام التعاقدات كالأتى:

مراقبين

مراقبين حج وعمر

مراقبين خدمات

مأمورين علاقات عامة

محامين مساعد

باحثين مشاريع مساعد

باحثين تطوير إداري مساعد

باحثين تطوير موارد بشرية

باحثين توظيف مساعدين

باحثين تدريب مساعدين

باحثين تنظيم مساعدين

مساعدين باحثين مكتبات

مصممين جرافيكس

محللين نظم

مراقبين انشاءات

باحثين أمن وسلامة

محللين نظم أول

باحثين تطوير إداري

باحثين إحصاء

اخصائيين تقنية معلومات

مطورين برامج أول

أخصائيين علاقات عامة

باحثين قضايا

باحثين تخطيط

باحثين اعلاميين

مهندسين معماريين

باحثين تدريب وابتعاث

أخصائيين تخطيط

آلية التوظيف بنظام جدارة

نظام جدارة او بمسماه الحديد مسار هو عبارة عن منصة إلكترونية قامت بإنشائه المملكة السعودية لكى يتمكن المواطنين السعوديين من الراغبين فى الحصول على فرصة عمل من تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية من مؤهلات وخبرات عملية لدى وزارة الحج والعمرة، وإرفاق المستندات الازمة التى ستطلب منهم، هذا بالإضافة إلى خدمات التقديم الإلكترونى على الوظائف المتاحة التى تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بالإعلان عنها، والتى تتوافق مع مؤهلاتهم ومجالهم.

وبعد تقديم تلك البيانات والمعلومات والمستندات يتم فحص ومراجعة هذة البيانات بطريقة إلكترونية آلية، ثم تمر هذة المعلومات والبيانات من خلال نظام ترشيح آلى، ليتم بعد ذلك عرض جميع نقاط الترشيح لكل المتقدمين على الوظيفة المعلنة بالإضافة إلى تعريفهم برغباتهم فة الوظائف بالإضافة لغرض الوظائف التى قام النظام بترشيحها لهم بناءً على البيانات المقدمة والمستندات.

خطوات التقديم على وظيفة عبر “مسار” جدارة

الدخول على الرابط المخصص للتقديم وهو وظائف الحج والعمرة عبر رابط نظام جدارة