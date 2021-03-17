اعفاء بنك التسليف 1442 بعد الإعلان عن إلغاء الكفيل في المملكة العربية السعودية بات المواطنين يبحثون عن بدائل أخرى يمكنهم من خلالها الحصول على قروض لمتابعة ظروفهم الحياتية وتوفير مبلغ يؤمن احتياجات كل أسرة في بداية كل شهر، وقد جاء هذا القرار متأثراً بالتغيرات الاقتصادية المتتابعة وانتشار جائحة فيروس كورونا في جميع الدول.

اعفاء بنك التسليف 1442

أعفاء بنك التسليف 1442 بعد القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من الغاء الكفالة، لذا أصبح على المستخدمين أن يقوموا بكفالة أنفسهم وتسديد ما عليهم من أقساط تابعة لبنك التنمية الاجتماعية الذي قام بتوفير قروض كبيرة ومبالغ مالية للكثير من المستخدمين، و من خلال الخطوات التالية يمكن للمستخدم طلب اعفاء بنك التسليف 1442 عن طريق التالي:

يتم الدخول على الصفحة الرسمية الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي اعفاء بنك التسليف 1442 .

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

اذا لم يكن للعميل حساب فعليه عمل حساب جديد من خلال إدخال الرقم القومي للبطاقة الشخصية واسم المستخدم وكلمة السر ورقم الهاتف الجوال.

يتم اختيار كلمة “خدمة الإعفاء من السداد” ثم تكملة البيانات بالكامل بشكل صحيح.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة التي تؤكد عدم قدرة المستخدم على تسديد الأموال الخاصة به

يتم الرد على المستخدم برسالة عبر تليفونه بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة عند طلب اعفاء من بنك التسليف

يجب أن يكون المتقدم على طلب الإعفاء لديه كل من: