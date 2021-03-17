نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء طرف بنك التسليف 1442 وكيفية التحقق من إخلاء طرف برقم الهوية في المقال التالي
إخلاء طرف بنك التسليف 1442 قدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بخدمة إخلاء الطرف بعد تسديد العميل كل الأقساط التي كانت مرتبطة بالقرض الخاص به، حيث يتم استلام ورقة حكومية تفيد اخلاء طرف العميل حتى يسهل معاملاته الحكومية فيما بعد.
إخلاء طرف بنك التسليف
خطوات إخلاء طرف بنك التسليف هناك عدة خطوات يجب ان يقوم بها العميل من أجل إخلاء الطرف الخاص به من بنك التسليف حتى يستطيع أن يقدم على قروض اخرى ان فضل ذلك، وتكون هذه الخطوات في:
يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببنك التسليف من خلال الرابط التالي إخلاء طرف بنك التسليف.
- يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال الاسم كاملا وكلمة المرور.
- يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- يتم اختيار كلمة خدمة اخلاء الطرف.
- يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالعميل الذي يستهدف اخلاء الطرف.
- يتم ادخال التاريخ الهجري لليوم الذي يتم فيه عملية اخلاء الطرف.
- يتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالقروض والاقساط الذي قام العميل بسدادها.
- في حالة انه تحميل البيانات على أن العميل قد قام بسداد الأقساط سيتم الموافقة على اخلاء الطرف.
- يقوم العميل بإدخال رمز التحقق في نهاية الصفحة.
- يراعى إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.
- يتم طباعة نموذج اخلاء الطرف حيث يقوم العميل بتقديمه إلى الجهات الحكومية في حالة قيامه بأي نشاط حكومي.
التحقق من إخلاء الطرف في بنك التسليف
يتم التحقق من إخلاء الطرف في بنك التسليف من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط التالي بنك التسليف إخلاء طرف.
- يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال الاسم كاملا وكلمة المرور الخاصة بالعميل.
- يتم اختيار خدمة التحقق من الشهادة.
- يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالعميل.
- يقوم العميل بإدخال رقم الشهادة الخاصة به.
- يقوم العميل بإدخال رمز التحقق الموجود في أسفل الصفحة.
- تظهر صفحة كاملة بها كل تفاصيل القرض والاقساط والتحقق من مدى سريان شهادة اخلاء الطرف.
- يستطيع العميل تقديم هذه الشهادة في حال طلبها في كل المصالح الحكومية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إخلاء طرف بنك التسليف 1442 وكيفية التحقق من إخلاء طرف برقم الهوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.