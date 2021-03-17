إخلاء طرف بنك التسليف 1442 وكيفية التحقق من إخلاء طرف برقم الهوية

إخلاء طرف بنك التسليف 1442 قدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بخدمة إخلاء الطرف بعد تسديد العميل كل الأقساط التي كانت مرتبطة بالقرض الخاص به، حيث يتم استلام ورقة حكومية تفيد اخلاء طرف العميل حتى يسهل معاملاته الحكومية فيما بعد.

إخلاء طرف بنك التسليف

خطوات إخلاء طرف بنك التسليف هناك عدة خطوات يجب ان يقوم بها العميل من أجل إخلاء الطرف الخاص به من بنك التسليف حتى يستطيع أن يقدم على قروض اخرى ان فضل ذلك، وتكون هذه الخطوات في:

يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببنك التسليف من خلال الرابط التالي إخلاء طرف بنك التسليف.

يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال الاسم كاملا وكلمة المرور.

يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار كلمة خدمة اخلاء الطرف.

يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالعميل الذي يستهدف اخلاء الطرف.

يتم ادخال التاريخ الهجري لليوم الذي يتم فيه عملية اخلاء الطرف.

يتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالقروض والاقساط الذي قام العميل بسدادها.

في حالة انه تحميل البيانات على أن العميل قد قام بسداد الأقساط سيتم الموافقة على اخلاء الطرف.

يقوم العميل بإدخال رمز التحقق في نهاية الصفحة.

يراعى إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

يتم طباعة نموذج اخلاء الطرف حيث يقوم العميل بتقديمه إلى الجهات الحكومية في حالة قيامه بأي نشاط حكومي.

التحقق من إخلاء الطرف في بنك التسليف

يتم التحقق من إخلاء الطرف في بنك التسليف من خلال الخطوات التالية: