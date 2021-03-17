تطبيق اعتمرنا يُوضح الأعمار التي يمكنها أداء العمرة من المملكة 2021

وزارة الحج والعمرة أكدت انه بإمكان المستفيدين من خلال تطبيق اعتمرنا الرسمي، من تكرار أداء العمرة وذلك بعد أداء العمرة وانتهاء التصريح الحالي لها، كما يمكن إصدار تصريح جديد وذلك في خلال اقرب فرصة متاحة في حالة إلغاء التصريح السابق أيضاً، كما كشفت وزارة الحج والعمرة أن التنظيم الحالي للعمرة يسمح بإصدار التصاريح كل خمسة عشر يوماً وتم تأكيد أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة العربية السعودية من سن 18 عام حتي سن 70 عام فقط.

تطبيق اعتمرنا

وبالنسبة لإمكانية إصدار التصاريح من خلال تطبيق اعتمرنا التابع لوزارة الحج والعمرة، سوف تكون متاحة حتي 18 شعبان الجاري فقط، بمعني نهاية شهر مارس الجاري الموافق 31 مارس 2021، من خلال الإمكانية المتاحة بشكل يومي من خلال تطبيق اعتمرنا وخدمة النقل الاختيارية، كما أشارات وزارة الحج والعمرة انه عدم وجود إمكانية للحجز في الوقت الحالي لا يعني ذلك عدم العرض بشكل يومي.

وزارة الحج والعمرة

يتم الحجز خلال دقائق بسبب كثافة الأعداد المستخدمة للتطبيق ما يقارب من مليوني مستخدم وأوضحت الوزارة إنها ما زالت في المرحلة الثالثة من عودة العمرة، كما قامت الوزارة بالعمل بالمرحلة الثالثة خلال واحد نوفمبر 2020 السنة الماضية والموافق 15 ربيع الأول، وشملت 60 ألف مصلٍ يومياً و20 ألف معتمر، وبنسبة تشغيلية بلغت 100%.

أخبار الحج والعمرة

وقد تم السماح بأداء العمرة وأيضاً الصلوات والزيارة في الروضة الشريفة من داخل وخارج المملكة وكان قدوم المعتمرين من خارج المملكة بشكل شبه تدريجي ومن خلال الدول التي تقرر وزارة الصحة السعودية عدم وجود أي مخاطرة منها نتيجة الأوضاع الصحية الحالية، حفاظا على سلامة المعتمرين وسلامة المصلين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بشكل كامل وبشكل نموذجي منظم من قبل الوزارة.